Politica



Manifatturiamo: "Stanziati fondi per rigenerazione urbana, ora non ci sono scuse"

martedì, 16 marzo 2021, 21:27

"Ora è scritto in Gazzetta Ufficiale, non ci sono più scuse": sono le parole del gruppo Manifatturiamo di fronte al Dpcm del 21 gennaio in cui otto miliardi e mezzo di euro sono stati stanziati per essere destinati alla rigenerazione urbana.



"Per i Comuni capoluogo di provincia, può essere richiesto un finanziamento pari a 20 milioni di euro, con programmazione dei lavori annuale o triennale - affermano - Il l Ministero definirà entro il 5 aprile modello che i comuni dovranno utilizzare per richiederlo entro il 4 giugno. Adesso non ci sono più alibi. La scusa di essersi rivolti a clima perché le risorse pubbliche sono inesistenti non regge più e fermare il progetto diventa quindi un obbligo politico, oltre che morale".