Martinelli: "Caso Marchini denota una crisi all'interno della giunta"

martedì, 30 marzo 2021, 23:07

Il consiglio comunale di oggi pomeriggio si è aperto con due temi molto discussi: la questione manifattura e la revoca della delega all'ex assessore Celestino Marchini

martedì, 30 marzo 2021, 17:54

Mentre i ristoratori lucchesi e non solo, le partite Iva e i commercianti hanno perso ogni... Speranza di poter sopravvivere al Covid-19 - ma anche '20, '21 e chissà quanti anni ancora - Fabio Barsanti e la Sinistra lucchese litigano sulla figura di Castruccio Castracani

martedì, 30 marzo 2021, 16:53

Frazioni e paesi: si illumina il nuovo parcheggio della scuola elementare di Vallebuia. I lavori, iniziati la scorsa estate, sono terminati per l'avvio dell'anno scolastico, come da cronoprogramma. Adesso Lucca Riscossioni Servizi doterà la nuova area di sosta di nuovi punti luce

martedì, 30 marzo 2021, 16:53

Associazioni ed enti del terzo settore a sostegno dei cittadini per la campagna vaccinale. È questo il nuovo progetto avviato dal Comune di Lucca, grazie alla collaborazione dei tanti operatori del volontariato locale, per assistere le categorie dei cittadini più anziani o con fragilità nel complesso iter per la prenotazione...

martedì, 30 marzo 2021, 09:10

Al via, si fa per dire visti i tempi, il confronto tra i partiti istituzionali e le liste civiche sulle elezioni amministrative del 2022. Fumata grigia, impegno a ritrovarsi, ma nessun risultato concreto e percorso in salita

lunedì, 29 marzo 2021, 18:14

“La dimensione della scuola va affrontata con grande impegno e grande attenzione. È necessaria per la crescita dei nostri ragazzi, ma anche per la costruzione dei rapporti interpersonali e la crescita globale di ogni alunno”: sono le parole de Pd di Lucca sulla chiusura delle scuole fino al 6 aprile