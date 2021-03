Politica



Martinelli: "Sicurezza a Cerasomma e nelle periferie, il sindaco si attivi"

martedì, 16 marzo 2021, 21:49

“Questione sicurezza a Cerasomma e nelle periferie: il sindaco si attivi con le autorità competenti per richiedere maggiore attenzione”. Lo ha richiesto Marco Martinelli, presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, durante la seduta di consiglio comunale di stasera (16 marzo).



"La sicurezza - ha aggiunto il capogruppo del partito di Giorgia Meloni - non viene perseguita soltanto con i giusti interventi repressivi a tutela dell'ordine pubblico. Sono importanti anche le azioni volte a migliorare la vivibilità dell'intero territorio, eliminando il degrado e coniugando prevenzione e controllo dei reati".



"Lucca e le sue frazioni - conclude Martinelli - necessitano di un cambiamento rispetto all’azione portata avanti dalla sinistra visto che in questi anni è fortemente diminuita la percezione della sicurezza da parte dei cittadini".