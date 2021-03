Politica



Montemagni e Bartolini (Lega): “Villa Basilica, sequestro discarica abusiva merita riflessione"

giovedì, 18 marzo 2021, 12:27

Elisa Montemagni e Luciana Bartolini, consiglieri regionali della Lega, punta i riflettori sulla questione dei rifiuti dopo il sopralluogo fatto per verificare la situazione a seguito del sequestro di una discarica abusiva nel comune di Villa Basilica.



“Riteniamo - affermano - che il recente sequestro di una discarica abusiva situata nel comune di Villa Basilica, ponga dei seri interrogativi.”



“In particolare - proseguono i consiglieri - ci chiediamo come mai, in tutti questi anni, la locale amministrazione non abbia preso idonei provvedimenti per operare la bonifica del sito, tenendo, ulteriormente, presente che il materiale presente si trova a ridosso del torrente Pescia.”



“Quest’ultima considerazione - precisano le esponenti leghista - potrebbe, potenzialmente, essere stata foriera di eventuali ulteriori criticità di carattere ambientale.”



“I rifiuti in questione -sottolineano le rappresentanti della Lega - derivano dagli scarti di un’ex cartiera e sono composti, prevalentemente, da plastica ed alluminio, ma, dal sopralluogo da noi effettuato (unitamente al nostro consigliere provinciale Ilaria Benigni, al capogruppo della Lega a Villa Basilica, Gianluca Flosi ed Oliviero Franceschi, capogruppo Lega a Pescia) abbiamo verificato la presenza pure di vecchie coperture in eternit del fabbricato che si affaccia sulla strada provinciale(il tutto, facilmente accessibile).”



“A seguito di varie proteste da parte della minoranza in consiglio comunale - insistono Montemagni e Bartolini - è stata, quindi, posizionata una sorta di rete protettiva, peraltro inadeguata.”



“Insomma - rilevano i consiglieri - non ci pare che chi ha amministrato la località lucchese si sia effettivamente e costruttivamente adoperato per sanare la palese criticità; comunque, se ci sono state inadempienze, sarà la Magistratura, eventualmente, ad adottare i giusti provvedimenti.”



“Per quanto ci concerne - concludono Elisa Montemagni e Luciana Bartolini - valuteremo se ci siano gli estremi per redigere un atto da sottoporre all’attenzione della Regione.”