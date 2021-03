Montemagni (Lega): "Favorevoli all'idea di candidare le Mura di Lucca a patrimonio Unesco"

Altri articoli in Politica

giovedì, 25 marzo 2021, 10:13

Il gruppo Manifatturiamo ha evidenziato, tra le altre cose, come un edificio così vasto e in una posizione strategica nei pressi del principale terminal bus della Piana di Lucca potesse essere il posto ideale per un polo scolastico, oltre che per laboratori artigiani e artistici e per studentati

giovedì, 25 marzo 2021, 10:07

Il consiglio comunale di Lucca questa sera discuterà la mozione presentata il 16 luglio 2020 dal consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti per la condanna del disegno di legge Zan – Scalfarotto recentemente approvato dalla Camera e ora pendente al Senato

giovedì, 25 marzo 2021, 10:03

Rifondazione Comunista di Lucca appoggia l’iniziativa di molte associazioni di richiedere all’amministrazione Tambellini di sospendere la valutazione e la decisione in merito alla proposta progettuale di Coima Sgr e Studio Rocco & Puccetti sulla Ex Manifattura Tabacchi in attesa degli esiti del processo partecipativo che è stato richiesto con lettera...

mercoledì, 24 marzo 2021, 21:10

I teatri all'estero lavorano nonostante la pandemia, in Italia no; sono ancora chiusi. E non si sa quando riapriranno con la presenza del pubblico in sala. Molti i contratti annullati e teatri privati a rischio chiusura

mercoledì, 24 marzo 2021, 17:06

Non è un mistero che tra i settori più colpiti dalla pandemia ci sia quello estetico. Fratelli d'Italia tiene a sollevare la questione sottolineando l'atteggiamento governativo nei confronti dei parrucchieri e delle estetiste

mercoledì, 24 marzo 2021, 13:21

Sospensione della valutazione, decisione sul progetto parte sud e attivazione di un processo partecipativo. A chiederlo "Uniti per la Manifattura" che si appella al sindaco per coinvolgere nel dibattito pubblico la cittadinanza