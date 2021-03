Politica



Mozioni del centrodestra approvate all'unanimità in consiglio provinciale

lunedì, 8 marzo 2021, 15:14

Nell'ultima seduta del Consiglio Provinciale sono state approvate all'unanimità due delle mozioni presentate dai gruppi consiliari di centrodestra.

A darne notizia sono i consiglieri provinciali Riccardo Giannoni, Matteo Scannerini, Serena Borselli (Alternativa civica centrodestra) e Mirco Masini e Ilaria Benigni (Lega).

"Potenziare il trasporto scolastico sul territorio provinciale al fine di contrastare la diffusione del covid-19 che, come noto, ha tra le sue concause proprio l'affollamento sui mezzi di trasporto pubblici. Questa la finalità della prima mozione presentata - spiegano i consiglieri di centrodestra - per l'approvazione della quale abbiamo accolto favorevolmente anche le osservazioni che ci sono giunte dalla maggioranza. Con la seconda mozione abbiamo chiesto che il Consiglio Provinciale, nella sua interezza, esprimesse vicinanza e solidarietà alla città di Viareggio dopo l'assurda Sentenza della Corte di Cassazione di inizio gennaio in merito al disastro ferroviario del giugno 2009. Continuiamo in modo compatto come centrodestra - concludono i consiglieri - a portare avanti la nostra azione in un Ente, la Provincia, che le riforme del centrosinistra non hanno chiuso ma di fatto disastrato. Lo facciamo con l'obiettivo di portare il nostro fattivo contributo ai cittadini ed ai nostri