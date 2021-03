Politica



Mura, Santini: "Il riconoscimento Unesco aumenterebbe la capacità attrattiva"

mercoledì, 24 marzo 2021, 08:58

Via libera del consiglio comunale alla proposta di Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca, per l'avvio di un percorso che porti a valutare la candidatura delle Mura a Patrimonio mondiale Unesco, attraverso un preliminare approfondimento nelle commissioni consiliari competenti e attivando al contempo contatti con gli organismi nazionali e internazionali preposti a raggiungere questo obiettivo.



"Un ok che commentiamo con orgoglio e soddisfazione, ma non si tratta di un traguardo bensì di un punto di partenza da cui iniziare, per far sì che tutto questo si traduca in realtà – spiegano oltre a Santini i consiglieri comunali Serena Borselli e Alessandro Di Vito - il monumento simbolo della nostra città merita di potersi fregiare di questo titolo, non solo perché la cerchia urbana è uno dei maggiori esempi in Europa di cinta muraria conservata completamente integra, ma per noi rappresenta anche la storia che ci è stata tramandata nei secoli. Oltre a ritenere giusto il riconoscimento a questa meraviglia che tutto il mondo ci invidia, l'inserimento della Mura nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità Unesco potrà portare ad una maggiore attenzione per il monumento e quindi alla sua protezione, ma anche ad una visibilità che viene associata nel momento in cui si entra a fare parte di un sistema riconosciuto a livello internazionale".



Infine un'ulteriore annotazione, non certo ultima in ordine di importanza. "Il riconoscimento Unesco infatti – concludono Borselli, Di Vito e Santini – porterebbe una migliore capacità attrattiva di Lucca sul piano turistico. Per questo ora, dopo l'ok del consiglio comunale ad avviare il percorso di approfondimento, bisogna darsi da fare per centrare l'obiettivo. Chiederemo quanto prima la convocazione della commissione consiliare competente, per partire subito e giungere alla concretizzazione della nostra proposta". L'ordine del giorno presentato da Santini è stato approvato, oltre che dalla lista civica SiAmoLucca, da Lega, Movimento 5 Stelle, Difendere Lucca e dal centrosinistra.