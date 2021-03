Politica



No ringhiere sulle Mura, firma anche Elisa Montemagni

lunedì, 15 marzo 2021, 10:34

Prosegue la mobilitazione della lista civica SìAmoLucca per dire no a tre chilometri di nuove ringhiere sui parapetti interni delle Mura, progetto inserito dal comune nel piano per la sicurezza delle Mura urbane. Anche nello scorso fine settimana i banchetti per raccogliere firme inerenti la petizione che chiede il blocco dell'installazione indiscriminata delle balaustre, hanno visto l'affluenza di numerosi cittadini, prima al mercato di piazzale don Baroni e poi in via Beccheria. Tra le adesioni arrivate c'è anche quella del capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni.



"Noi non siamo contrari agli interventi di messa in sicurezza delle Mura, ma solo in pochi punti veramente pericolosi, senza un'estensione praticamente su quasi tutto l'anello così come proposto dall'amministrazione - si legge in una nota -. Oltre a poche aree in cui intervenire, va certamente potenziata la cartellonistica per i turisti che segnala i rischi, così come vanno aumentati i controlli dei vigili urbani e lavorare contemporaneamente nascita di un gruppo di volontari che potrebbero chiamarsi 'Custodi delle Mura', a cui affidare costanti verifiche mirate a giorni e fasce orarie di maggiore afflusso".



SìAmolucca ha chiesto anche la statistica degli incidenti avvenuti sui parapetti interni ed esterni, senza però ottenere informazioni ma solo vaghe considerazioni da parte del Comune. "I banchetti per la petizione, così come la possibilità di firmare on line sul sito change.org, proseguono senza sosta - conclude la lista civica -. Mentre su internet si può aderire 24 ore su 24, per quanto riguarda i gazebo sicuramente torneremo sabato 20, in luoghi e orari che comunicheremo a breve. Intanto lo slancio dei lucchesi prosegue. Infine abbiamo chiesto un appuntamento alla Soprintendenza, e siamo in attesa di essere convocati al più presto".