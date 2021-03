Politica



Martinelli (FdI) attacca: "Invece di pensare alla ex manifattura tabacchi fate qualcosa per la gente che non ha di che vivere"

domenica, 21 marzo 2021, 17:45

“Sulla manifattura c’è un attenzione surreale mentre il virus continua a mietere vittime e le famiglie e le imprese sono in un momento di grande difficoltà”.

Lo dichiara in una nota Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al comune di Lucca. Le attività - aggiunge Martinelli - sono alla canna del gas, molte famiglie non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena, gli ospedali sono sotto pressione e a Lucca, sembra invece, che per la politica la questione “di vita o di morte”, sia quella relativa alla riqualificazione dell’area della ex manifattura tabacchi. Ristoranti chiusi, hotel senza clienti, posti letto all’ospedale ex campo di Marte annunciati, ma ancora al palo, lavoratori che ricevono la cassa integrazione a singhiozzo e in alcuni casi non la ricevono proprio: questa è la realtà che ci circonda e verso la quale ognuno secondo il proprio ruolo dovrebbe cercare di impegnarsi per vedere di risolvere".

"La politica - prosegue l’esponente del partito di Giorgia Meloni - si adoperi per trovare le risorse necessarie per tagliare le tasse locali alle attività chiuse: perché far pagare, ad esempio, la tassa sui rifiuti a chi a causa di una imposta chiusura non produce rifiuti? È necessario focalizzare l’attenzione sulla scellerata gestione della sanità in Toscana che si riflette di conseguenza a Lucca così come è importante l’impegno di tutti affinché sia garantito che le famiglie abbiano la possibilità di mettere un pasto in tavola".

"Ci vogliamo rendere conto - attacca Martinelli - delle macerie che questa crisi sanitaria sta portando a livello economico nella nostra città? Il dibattito pubblico si sposti su queste urgenze invece di essere occupato quotidianamente ed in modo predominante dalla Manifattura Tabacchi".