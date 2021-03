Pd, Andreuccetti presenta la nuova segreteria

Altri articoli in Politica

giovedì, 25 marzo 2021, 14:58

"Sulla Ex Manifattura ennesima poca trasparenza della giunta Tambellini", scrive il consigliere comunale Fabio Barsanti

giovedì, 25 marzo 2021, 12:18

Maria Teresa Leone, consigliere della provincia di Lucca con delega alle pari opportunità, è consapevole che senza un impegno governativo radicale su questo fronte difficilmente si potrà 'rimediare'

giovedì, 25 marzo 2021, 11:32

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, s dice favorevole alla proposta avanzata dal capogruppo di SiAmo Lucca, Remo Santini

giovedì, 25 marzo 2021, 10:13

Il gruppo Manifatturiamo ha evidenziato, tra le altre cose, come un edificio così vasto e in una posizione strategica nei pressi del principale terminal bus della Piana di Lucca potesse essere il posto ideale per un polo scolastico, oltre che per laboratori artigiani e artistici e per studentati

giovedì, 25 marzo 2021, 10:07

Il consiglio comunale di Lucca questa sera discuterà la mozione presentata il 16 luglio 2020 dal consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti per la condanna del disegno di legge Zan – Scalfarotto recentemente approvato dalla Camera e ora pendente al Senato

giovedì, 25 marzo 2021, 10:03

Rifondazione Comunista di Lucca appoggia l’iniziativa di molte associazioni di richiedere all’amministrazione Tambellini di sospendere la valutazione e la decisione in merito alla proposta progettuale di Coima Sgr e Studio Rocco & Puccetti sulla Ex Manifattura Tabacchi in attesa degli esiti del processo partecipativo che è stato richiesto con lettera...