Santini ottiene l'unanimità: tutti d'accordo sulle Mura patrimonio dell'Unesco

martedì, 23 marzo 2021, 22:15

di chiara grassini

Sport e periferie, turismo, rilancio culturale, politiche sociali ed abitative. Questi gli argomenti principali discussi nel consiglio comunale. Discussione: "Lucca dopo il Covid". Al centro dell'attenzione i giovani e un progetto, ovvero dichiarare le Mura patrimonio dell'Unesco.

E' quanto ha chiesto il capogruppo di Siamo Lucca Remo Santini durante la seduta consiliare. Dichiarazione che è stata votata con 26 favorevoli e un astenuto. Per non parlare di Lucca capitale della cultura 2024 e di altri due temi: green ed ecologia. Il consigliere Giovanni Minniti dà priorità ad almeno cinque elementi: nuovo modello di città,recupero delle aree abbandonate, spazi pubblici per giovani, attivazione di percorsi specifici e un occhio ale categorie più colpite.

Ascoltare il territorio e l'ambiente sono tematiche che stanno particolarmente a cuore a Marco Barsella. Si è chiesto: cosa possiamo fare per il futuro? Punto primo: puntare sull'innovazione e la cultura. Punto secondo: fare rete con tutte le realtà (associazioni, ordini professionali ecc.) e un maggior coordinamento da parte della classe politica. Ha parlato di "responsabilità" e di "un'opposizione collaborativa". Si è rivolto al sindaco e alla giunta perché entrambi devono essere lungimiranti e propositivi.

Secondo l'assessore alla cultura Stefano Ragghianti il calendario Vivilucca potrebbe essere suddiviso in quattro parti che vanno dagli eventi musicali a quelli sportivi. Quando il turismo riprenderà non ha escluso l'ipotesi che i primi a visitare la città di Giacomo Puccini potrebbero essere inglesi o americani poiché sono stati vaccinati prima degli italiani. Tra gli altri aspetti da considerare è la valorizzazione dell'orto botanico e gli archivi insieme al teatro del Giglio.

Alessandro Di Vito ha espresso una sua opinione sul concetto di cultura. A suo avviso sarebbe opportuno programmare gli eventi e istituire una fondazione della cultura in modo da avere tutte le manifestazioni insieme, raccolte e non spezzettate. Il politico ha puntato anche sui giovani e l'ambiente e su probabili luoghi di aggregazione per svolgere diverse attività. In altre parole "programmare una politica basata sulla partecipazione dei cittadini".

Più articolato l'intervento dell'assessore Valeria Giglioli. Ha spaziato su varie tematiche che riguardano le politiche sociali, abitative e la valorizzazione del terzo settore. Il piano emergenza abitativa si riferisce agli affitti. Sempre più giovani si trovano in difficoltà economica, ma anche tanti cittadini che fin'ora non avevano avuto problemi di questo tipo.

Ci sono state 500 richieste ammesse per la richiesta di alloggi e vengono seguiti dai 25 ai 30 nuclei familiari l'anno su un totale di 1000 case abitative. Il turno di Maria Teresa Leone. Cultura e spettacolo di estrema importanza per far ripartire tale settore. Un occhio di riguardo anche alle politiche formative e in modo particolare al rinnovamento dell'istruzione, all'edilizia scolastica e ai servizi. Il consigliere provinciale si rifa all'intervento di Barsella e condivide il fatto che lavorare insieme per raggiungere degli obiettivi è una buona base per un confronto costruttivo e un miglioramento.

Enrico Torrini ha messo al centro della discussione le attività commerciali colpite dalla crisi, il recupero della manifattura e l'edilizia. Segue la collega Petretti sulla sanità, sulla valorizzazione della medicina territoriale e assistenza domiciliare. Nuove tecnologie e telemedicina e ridisegnare la sanità locale finita l'emergenza.

Lo sport è in difficoltà da inizio 2020. Silvia Del Greco ha in mente una sorts di "new deal" come lei stessa lo definisce. Rilancio del medesimo e attenzione al mondo della pugilistica lucchese con strutture moderne.

"Difficile immaginare Lucca dopo il Covid - è la risposta di Chiara Martini - Sicuramente l'innovazione culturale pensando al futuro, ma cercando di migliorare il presente".

Pilade Ciardetti, commissione socio-sanitaria. Tra le problematiche da affrontare la disabilità (eliminazione barriere architettoniche) e la fragilità ("nessuno deve restare solo"). In più un garante come punto di riferimento e un tavolo dedicato alla disabilità insieme alla commissione.

Fabio Barsanti condivide il pensiero di Ciardetti e apre il capitolo cultura prima dell'intervento di Massimiliano Bindocci. Il pentastellato dà una chiave di lettura che potremmo sintetizzare in due punti: elemento solidale e valorizzazione al patrimonio lucchese come musica pittura, architettura e territorio. La tecnologia come ulteriore elemento di innovazione. Si parla tanto di smart working e di avanguardia che Lucca potrebbe puntare proprio su questo aspetto.

"Salute, cambio di passo, ottimismo e bisogno dei cittadini" dice Roberto Guidotti, capogruppo Pd. Mentre Marco Martinelli sostiene che serve un alleggerimento delle tasse e che le aziende che sono in difficoltà e non hanno prodotto rifiuti pagano comunque: "Occorre dare risposte oggi per evitare la desertificazione del domani".

E infine la parola al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Dati e cifre alla mano. Nel 2019 Lucca Comics &Games ha venduto 271 mila biglietti, il Lucca Summer Festival ha portato Lucca ad "una notorietà internazionale" e il museo della Follia è stato visitato da 84 mila persone. Per non parlare degli incassi provenienti dal bus terminal, 800 mila euro l'anno. Sempre nel 2019 nella casa Puccini si sono avuti 39 mila accessi. Lucca post covid? Sanità e lavori pubblici. Da rivedere il codice degli appalti. A fine consiglio comunale sono stati approvati due ordini del giorno: uno di Remo Santini "Le mura patrimonio dell'Unesco" e l'altro di Maria Teresa Leone.