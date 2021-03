Politica



'Sinistra con' organizza un appuntamento programmatico su alberi e gestione del verde

lunedì, 22 marzo 2021, 15:05

Cosa è stato fatto, in questi anni a Lucca, sul tema degli alberi e della manutenzione del verde? E soprattutto, cosa si può migliorare per il futuro della Città?

Sono i temi che verranno affrontati dall'iniziativa pubblica che l'associazione "Sinistra con" organizza per giovedì prossimo (25 marzo), alle ore 18,00. Naturalmente, l'appuntamento è online, su piattaforma zoom: per partecipare, basta inviare una mail a sinistracon@gmail.com. L'incontro sarà trasmesso anche tramite la pagina facebook di Sinistra con Lucca.

A confrontarsi sull'argomento saranno il professor Massimo Rovai dell'Università di Pisa, la biologa Arianna Chines, Andrea Arrighi Bertolani che oltre ad essere perito agrario è anche esponente dell'associazione italiana professionisti del verde, e l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini. Coordina il dibattito Daniele Bianucci, presidente della commissione ambiente del Consiglio comunale.

"Il tema degli alberi, del verde e della loro manutenzione è secondo noi centrale per il futuro della Città – spiega l'associazione Sinistra con – E non è un caso che proprio a questo argomento dedichiamo il primo degli appuntamenti programmatici, che abbiamo chiamato "Lucca che vogliamo. Una città di tutti, una città per tutti". Siamo convinti, infatti, che a proposito è possibile fare ancora di più e ancora di meglio: partendo proprio dal contributo che chi ha cuore gli alberi e il verde di Lucca potrà fornirci e condividere. L'invito quindi è a partecipare, per essere protagonisti di un salto di qualità, che vogliamo e possiamo fare solo insieme".

Un pensiero, Sinistra con lo dedica all'agronomo Francesco Lunardini, prematuramente scomparso. "Lo avevamo contatto per questo appuntamento, e si era detto molto disponibile a partecipare – racconta l'associazione – E' per questo che durante l'incontro gli dedicheremo un pensiero: la sua assenza lascia un vuoto enorme, sia dal punto di vista personale che professionale, nell'intera Città. Ci stringiamo quindi alla sua famiglia, con la quale condividiamo il profondo dolore".