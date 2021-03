Politica



Tambellini: “Offensivo e volgare usare ironia sulle pietre d'inciampo per attaccare l'amministrazione comunale”

giovedì, 25 marzo 2021, 19:19

Il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, interviene in merito alla lettera dei genitori della scuola primaria di Sant'Anna.



"Voglio scusarmi - scrive - se l'amministrazione comunale ha agito in ritardo nel ripristino della cancellata che, comunque, mi confermano essere stata montata proprio ieri. Molto presto saranno controllate le canale e i tubi di scolo delle acque piovane. Voglio ricordare che il Comune ha destinato alla scuola 21mila euro che possono salire a 30mila per lavori relativi alla didattica all'aperto e con questi fondi possono autonomamente essere realizzati alcuni interventi migliorativi. Comunque, lo ripeto, se qualcosa non è andato bene mi scuso".

"Detto questo - conclude - , trovo veramente offensivo e volgare aver usato come titolo alla lettera inviata a me e contemporaneamente alla stampa: “Giardino di inciampo dei bambini della scuola Giusti” con l'evidente intento di attaccare e dileggiare l'amministrazione comunale per l'impegno profuso nella collocazione delle ben note “pietre d'inciampo”. Accetto qualsiasi critica, accetto il sarcasmo anche più caustico ma non accetto che la memoria di tragedie personali, familiari e civili legata ai fatti della Seconda guerra mondiale sia utilizzata con tanta disinvoltura, senza rispetto e senza che i sottoscrittori della lettera abbiano riflettuto e provato la bensì minima vergogna ad accostare fatti e situazioni di enorme e incolmabile disparità e valore".