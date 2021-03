Politica



'Tavolo' senza cena per il centrodestra, ma manca l'unico candidato possibile: Mario Pardini

martedì, 30 marzo 2021, 09:10

di aldo grandi

C'erano tutti, mancava solo lui anche se, a dire il vero, non avendo ancora alcun ruolo ufficiale e nemmeno una associazione ufficializzata, nessuno aveva obblighi o anche motivi per invitarlo. Peccato solo che, a nostro avviso, se c'è qualcuno in grado di battere il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del 2022 è proprio Mario Pardini.

Niente di tutto ciò, tuttavia, è emerso nel confronto svoltosi on line nella serata di ieri a cui hanno preso parte gli esponenti dei partiti di centrodestra e delle liste civiche lucchesi. Lega, Forza Italia, Difendere Lucca, Fratelli d'Italia, SìAmo Lucca, tutti decisi a confrontarsi e a porre le basi per un percorso comune che avvicini progressivamente e nel miglior modo possibile e condiviso l'appuntamento elettorale.

Al termine, però, se vogliamo essere brutali, c'è stata, al massimo, una fumata grigia nel senso che le parti sono ancora molto distanti l'una dall'altra non solamente per quanto riguarda i principi, ma, in particolare, i programmi. Non è un segreto che su molti temi quali, ad esempio, la ex manifattura tabacchi, gli assi viari, la riqualificazione del centro storico, le posizioni siano diverse se non, in alcuni casi, addirittura, opposte.

Ed è ovvio che, per potersi sedere, fisicamente questa volta, attorno ad un tavolo, bisognerà non soltanto attendere il via libera del ministro Speranza - che in tempi di Covid tutto è fuorché una speranza - ma anche un abbassamento dei toni e una convergenza unica su quelli che sono i programmi e i progetti da sottoporre alla città e agli elettori. Quindi, prima di scegliere e puntare su un candidato, è indispensabile mettersi d'accordo su tutto il resto.

L'incontro virtuale in... dad è servito a richiedere un tavolo parallelo a cui invitare anche i gruppi consiliari del centrodestra decisamente e attualmente su posizioni contrastanti per non dire peggio e dove le antipatie personali si sovrappongono alle urgenze politiche e alle evidenze sociali.

In particolare Fratelli d'Italia sta vivendo, al suo interno, una sorta di rigenerazione al termine della quale è probabile che gli attuali equilibri siano completamente rovesciati. Per un Riccardo Zucconi che a Lucca non amano e che da mesi vorrebbero dirottare a fare qualcosa di diverso purché fuori dal territorio, ci sono i Giannoni e i Fantozzi che hanno voglia di marciare piuttosto che, a loro avviso, marcire. Ed è indubbio che, mentre Zucconi è leader in Versilia, in Lucchesia e Garfagnana Fantozzi ha il suo feudo e una indubbia supremazia politica e personale. Notizia dell'ultim'ora che avevamo anticipato qualche giorno fa, proprio Riccardo Giannoni ha preso il posto di Zucconi nella veste di coordinatore provinciale.

La spaccatura esistente nel partito di Giorgia Meloni, tuttavia, è lungi dall'essere ricomposta. A Lucca ci sono i Bruni e le Frigo che spingono in un senso e altri che, da un altro circolo, in un altro. Candidare Moreno Bruni a sindaco di Lucca? In realtà pare che Donzelli, da Roma, abbia già in mente chi appoggiare e proprio per questo, in attesa di uscire allo scoperto, preferisce non prendere impegni con nessuno tantomeno con le altre forze politiche.

Forza Italia con Massimo Mallegni e, a ruota, Maurizio Marchetti, vorrebbe, ovviamente, un abbracciamoci tutti per non correre il rischio, anche, di trovarsi in solitudine all'appuntamento dell'anno venturo visto che, effettivamente e dopo la defezione di Martinelli, è rimasto ben poco.

La Lega sta nelle mani di Elisa Montemagni e di Riccardo Cavirani a sua volta fedelissimo di Susanna Ceccardi. Il loro rapporto privilegiato con Marcello Pera e con Mario Pardini ci sembra escludere qualsiasi altro appattumarsi elettorale. Ciònonostante bisognerà vedere come si comporterà un ago della bilancia piuttosto consistente come Remo Santini, leader di SìAmo Lucca, consigliere comunale, capogruppo del centrodestra in consiglio comunale e, soprattutto, ex candidato a sindaco sconfitto per soli 361 voti e reduce da quattro, cinque anni nel 2022, nei quali ha mangiato parecchia merda dai banchi dell'opposizione a Palazzo Santini.

Giusto, quindi, che voglia essere protagonista anche in questa tornata, ma il dubbio è: vorrà rimettersi in gioco e provare a vincere oppure appoggiare un candidato vincente col quale portare avanti il proprio cammino? E, inoltre, sarà disponibile ad abbandonare nuovamente la sua professione di giornalista con il pericolo, sempre possibile, di sbatterci un'altra volta il muso? Di sicuro e qui concordiamo, senza Santini non si batte il centrodestra e nemmeno sarebbe, consentitecelo, giusto.

C'è, poi, Difendere Lucca con Barsanti che, proprio l'altro giorno, ha avuto da ridire sulla decisione di intestare il Porta Elisa alla memoria di Erno Erbstein, ex allenatore della Lucchese, ebreo. Non abbiamo compreso il motivo della sua protesta a meno che non voglia dare ragione alla sinistra lucchese che lo accusa apertamente di essere nostalgico del fascismo. Cosa che non ci meraviglierebbe avendo avuto a che fare, in passato, con CasaPound a Roma dove essere fascisti se non, addirittura, filogermanici e filonazisti, se non era un obbligo rappresentava, comunque, un merito. Comunque sia anche Barsanti è un valore aggiunto che il centrodestra non può trascurare completamente anche se a sinistra faranno di tutto per agitare il fantasma del fascismo risorgente quando, in realtà, risorge, soprattutto, nella loro testa.

Mancava, dicevamo, Mario Pardini il quale, oltre ad andare avanti per conto proprio con la sua Lucca 2032, incontra e si confronta, parla e, in particolare, ascolta e attende fiducioso. Lo diciamo da sempre, se il centrodestra a Lucca vuole avere qualche probabilità di vittoria, deve affidarsi al nuovo che avanza o che, almeno, non indietreggia e sta fermo. Pardini, a dispetto di un profilo che qualcuno, maliziosamente, definisce democristiano, ha, in realtà le carte in regola per piacere a molti anche, se lo metta bene in testa, non potrà mai piacere a tutti. Da qui la necessità di essere decisionisti. Un minimo. Ma da cui non si può prescindere.