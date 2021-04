25 Aprile: prefetto, presidente della Provincia e sindaco di Lucca hanno deposto una corona in piazza XX Settembre

Altri articoli in Politica

sabato, 24 aprile 2021, 15:34

Chiarezza delle norme e certezza di fattibilità: sono due presupposti imprescindibili per qualsiasi progetto immobiliare. Lucca in Azione si sofferma proprio su questi aspetti sottolineandone la precarietà nel caso dell'Ex Manifattura Sud

sabato, 24 aprile 2021, 15:10

Attacca così la replica di Lega, Forza Italia, SìAmoLucca e Difendere Lucca al consigliere comunale di Fratelli d'Italia

sabato, 24 aprile 2021, 15:00

Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi: coerenza, e confronto quotidiano con i problemi degli italiani sono le caratteristiche che distinguono il partito, che sta tra la gente. Foto di Ciprian Gheorghita

sabato, 24 aprile 2021, 12:59

Lo chiedono il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli

venerdì, 23 aprile 2021, 19:00

Il consigliere di opposizione Fabio Barsanti sarà sabato pomeriggio a Sant'Anna, per incontrare i cittadini e visitare il quartiere. L'appuntamento fa parte del nuovo giro dei quartieri iniziato da Barsanti da qualche mese. L'incontro è fissato per le 15 in piazza Nobili, luogo da cui inizierà il giro del quartiere...

venerdì, 23 aprile 2021, 14:52

Grande partecipazione all'iniziativa voluta da Lega, Forza Italia lista civica SìAmoLucca, Difendere Lucca e Movimento 5 Stelle: 80 partecipanti alla riunione via zoom e 500 contatti tra diretta e differita per la trasmissione su Facebook