Amministrative 2022, 'Lucca Civica': "Che il Psi vada ad allearsi con chi vuole"

venerdì, 16 aprile 2021, 20:44

Lucca Civica proseguirà in maniera indipendente il viaggio verso le amministrative della città del 2022, diversamente dalla prevista alleanza con il Psi.



"La nostra lista, nata in autonomia da qualsiasi partito nel 2012, ha ospitato alcuni esponenti socialisti nella sua lista in entrambe le elezioni. Dispiace soprattutto che il dibattito sia nato dal progetto dell'ex Manifattura Tabacchi, su cui anche il Psi prende le distanze – spiegano – Ci accusano ingiustamente di mancato dialogo dopo che siamo sempre stati disponibili a spiegargli, come a tutti, ogni scelta fatta, anche di persona con il sindaco e vicesindaco presenti. Prendiamo atto di questa decisione, che il partito socialista vada pure ad allearsi con chi vuole. Certo che se per cercare un minimo di visibilità, che differentemente non avrebbero, devono utilizzare modi e toni come quelli degli ultimi comunicati non si preoccupino: non ne usciamo scalfiti. Nel frattempo continueremo a lavorare con più energia di prima, auspicando che ci si concentri sempre più sul completamento del secondo mandato e sulla costruzione di un nuovo centrosinistra in vista del 2022".