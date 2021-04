Politica



Barsanti (Difendere Lucca): "Questa amministrazione sta decimando gli alberi di Lucca"

giovedì, 8 aprile 2021, 17:58

Un'interrogazione formale per chiedere all'Amministrazione la verità sul destino degli alberi degli spalti tra Porta S. Maria e Porta Elisa. E' stata presentata dal consigliere Fabio Barsanti dopo aver visionato il progetto sul rifacimento dei camminamenti esterni e dopo la notizia del possibile taglio di circa 70 alberi.

"All'esterno delle Mura rischiano di scomparire 70 alberi – attacca Barsanti in una nota – secondo quanto detto da un tecnico del Comune, l'Ing. Biggi, in conferenza stampa due settimane fa. Nei progetti di rifacimento dei camminamenti esterni nei tratti di viale Marti e viale Marconi della circonvallazione è prevista, come riportato nelle carte, "una integrale sostituzione del filare con nuove piante", a prescindere dal loro stato di salute. Una cosa inaccettabile, sulla quale voglio vederci chiaro e per questo ho protocollato questa mattina un'interrogazione".

"Nel testo si parla di studi agronomici ancora in fase di completamento – continua la nota – ma i lucchesi devono avere delle risposte chiare e definitive. Ciò che ha affermato l'ing. Biggi corrisponde al vero? Esistono studi che dimostrino la malattia o la pericolosità di questi alberi? Qual è il loro numero definitivo? E' possibile progettare il taglio di decine di alberi appartenenti ad un monumento come le Mura urbane, sottoposto a vincolo di tutela anche nella parte degli spalti e, dunque, delle suddette alberature?"

"Il sindaco dovrà fornire una risposta chiara e definitiva – conclude il consigliere di Difendere Lucca – perché sul taglio degli alberi questa amministrazione non la racconta giusta. Non ho ancora ricevuto le perizie agronomiche sugli alberi tagliati in via Civitali richieste la scorsa estate, e sul progetto Coima per la Manifattura si legge del taglio degli alberi dedicati ai caduti in Piazzale Verdi, per non parlare di ciò che è avvenuto a San Concordio. Se pensiamo che la sinistra attaccò Bolsonaro quando voleva venire a Lucca per il taglio degli alberi in Amazzonia, mi chiedo: ma i nostri alberi valgono meno?"