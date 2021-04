Politica



"Campo di Marte, finita l'emergenza, venga utilizzato come funzionale centro socio-sanitario"

venerdì, 30 aprile 2021, 15:57

"Abbiamo voluto renderci conto personalmente - affermano Elisa Montemagni, Giovanni Minniti e Salvadore Bartolomei, rispettivamente capogruppo in Consiglio regionale e comunale, unitamente al commissario cittadino della Lega - di come stessero procedendo le vaccinazioni presso la struttura lucchese del Campo di Marte."



"A prescindere dal fatto che le stanze adibite all'immunizzazione dei cittadini appaiono non perfettamente funzionali allo scopo, visto la loro scarsa ampiezza-proseguono gli esponenti leghisti- ci è parso di vedere una buona organizzazione generale e non particolari disagi per le persone in attesa; in tal senso, ci preme ringraziare il Dr. Luigi Rossi ed il suo staff per l'accoglienza ed il grande lavoro che stanno svolgendo per la comunità."



"Semmai - precisano i rappresentanti della Lega - è l'attivazione del Campo di Marte nel quadro dell'emergenza Covid che non ha funzionato come avremmo voluto. La carenza di personale ed anche una dotazione troppo limitata, ad esempio l'assenza di una semplice, quanto basilare strumentazione radiologica, sicuramente necessaria, considerata la tipologia delle persone ricoverate, sono sicuramente delle gravi lacune che dovevano essere evitate, alfine di alleggerire maggiormente l' ospedale San Luca, in un contesto in cui il nosocomio cittadino era in grave difficoltà, visto l'alto numero di ricoverati."



"Considerati, poi - insistono Montemagni, Minniti e Bartolomei - gli elevati costi milionari per realizzare il tutto, inaugurato in pompa magna, circa quattro mesi fa, pensiamo sia importante che tale complesso diventi, a pandemia terminata, un preciso e qualificato punto di riferimento socio-sanitario per l'intera zona, ottimizzando, in tal modo, i soldi pubblici spesi."



"Insomma - concludono Elisa Montemagni, Giovanni Minniti e Salvadore Bartolomei - evitiamo che, una volta conclusa l'emergenza determinata dal Covid-19, la struttura oggetto del nostro sopralluogo venga colpevolmente abbandonata a se stessa."