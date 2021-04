Politica



Diego Fusaro compatisce Sinistra Indipendente e Lucca Civica

mercoledì, 28 aprile 2021, 12:07

Ancora Italia - Diego Fusaro, movimento politico decisamente controcorrente e uno dei pochi dalla mente lucida, ha voluto prendere le difese di Andrea Colombini, suo iscritto, di fronte alle aggressioni di cui è stato oggetto da parte del centrosinistra lucchese che ha invitato, addirittura, l'opposizione a prenderne (sic!) le distanze:

Leggiamo con vivo interesse la richiesta da parte di Sinistra Indipendente e Lucca Civica, richiesta rivolta al Centrodestra Lucchese (?), di prendere le distanze da Andrea Colombini (referente Regione Toscana di Ancora Italia) e le sue presunte idee a) no mask e b) neofasciste (solo perché il 25 Aprile avrebbe organizzato una manifestazione a tal Campo Balilla, luogo storico per Lucca e per la sua cultura).

E voi siete disposti a prendere le debite distanze dal Pd nel caso emergesse malauguratamente che ciò che recenti indagini giornalistiche affermano – ovverosia una possibile non estraneità a rapporti con associazioni di tipo mafioso – avesse una qualche adesione alla realtà? Visto che le richieste di spiegazione arrivano al Pd Toscano ogni giorno e puntualmente restano senza risposta, ci interesserebbe davvero sapere come la

pensate in merito.

Nel frattempo esprimiamo solidarietà a chi ha fatto chiaramente vedere che esistono diversi modi di fare opposizione. Chi fintamente, chi a viso aperto, tra la gente.