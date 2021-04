Politica



Ex manifattura, il comitato per la difesa dei territori contrario all'utilizzo commerciale

martedì, 27 aprile 2021, 09:27

La crisi economica e il futuro di Lucca preoccupa il comitato per la difesa dei territori, il quale si esprime contro gli atteggiamenti dell’amministrazione.

“La soluzione a ciò che stiamo vivendo secondo loro è nell’utilizzo commerciare dell’ex manifattura che a progetto completato agevolerebbe i cittadini, ma non è così - incalzano - Godere di belle vetrine non può essere la vocazione della città e questo ci spaventa. Non c’è una visione organica e unitaria di un tessuto urbano che fa di Lucca un'eccellenza nazionale”.

Stando alle parole del comitato, la crisi dovuta al covid poteva essere un’occasione di ripensamento per il futuro: “Non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali - concludono - Ci aspettavamo che la politica si interrogasse su questi aspetti invece di aderire a modelli importati da Milano, che faranno di Lucca un luogo non luogo, un luogo fra i tanti, un luna park dove a guadagnare non saranno sicuramente i residenti”.