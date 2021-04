Politica



Fantozzi-Martinelli (FdI): "Quando sarà operativo l'hub vaccinale al Polo Fiere di Lucca?"

sabato, 10 aprile 2021, 12:46

"Era stato annunciato che l'hub vaccinale al Polo Fiere sarebbe stato operativo dai primi di aprile ma, ad oggi, ancora niente". E' quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo Fdi al comune di Lucca, Marco Martinelli.

"Nei mesi scorsi sono stati eseguiti vari sopralluoghi al Polo Fiere a cui hanno partecipato i tecnici dell'Asl. Con l'attivazione di questo hub si potrebbero somministrare 1000 dosi al giorno, come dichiarato dal dottor Luigi Rossi, direttore dell'Area distretto Piana di Lucca -fanno notare Fantozzi e Martinelli- La vaccinazione nel nostro territorio continua a concentrarsi negli ambulatori dei medici di famiglia, al Campo di Marte a Lucca, al distretto sanitario di Fornaci di Barga e al dipartimento prevenzione in piazzale Moro a Capannori. Ma si vede spingere anche sulla vaccinazione domiciliare per gli anziani".

"Serve un cambio di passo nella lotta alla pandemia -esortano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- La campagna di vaccinazione, purtroppo, è scandita da lentezza e incapacità nella gestione ed organizzazione. Dall'immunizzazione di massa dipendono vite umane e vite economiche, non è possibile perdere nemmeno un'ora. Perché si stanno facendo fare sacrifici agli italiani chiudendo attività commerciali, ristoranti, bar, palestre, teatri, cinema e poi la campagna procede a rilento?" si chiedono Fantozzi e Martinelli.