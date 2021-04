Politica



Fantozzi-Martinelli (FdI): "Zona rossa, negozi aperti a numero chiuso e dietro richiesta di appuntamento"

martedì, 6 aprile 2021, 18:17

"Sosteniamo la proposta di Confcommercio e la rilanceremo in Consiglio regionale e Consiglio comunale a Lucca. Per consentire da subito, in zona rossa, a tutte le attività di riprendere a lavorare si potrebbe aprire i negozi a numero chiuso e su prenotazione, una clientela in numero contingentato. Le restrizioni stanno mettendo in ginocchio centinaia di attività commerciali della provincia di Lucca e la necessità impellente è quella di trovare un compromesso. Del resto, le attività commerciali da mesi si sono adeguate ai più rigidi protocolli anticontagio e sono quindi luoghi sicuri" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.