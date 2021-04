Politica



Forza Nuova attacca Tambellini e chiama a raccolta

mercoledì, 7 aprile 2021, 20:22

Forza Nuova prende posizione e si appella ai cittadini. "Siamo qui per i cittadini. Sono trascorsi oramai quasi dieci anni dall'ingresso di Tambellini che si è messo subito al lavoro e già a partire dal 2012 ha ben pensato di svendere il trasporto pubblico locale, liquidando il Clap dopo 44 anni di storia e poi trasferita all'interno della società Ctt nord. Ha svenduto inoltre le quote Salt considerandole partecipazioni non strategiche per l'ente e infine ha venduto di Gesam Gas & Luce per un valore di oltre 16 milioni di euro facendo però al tempo stesso perdere per sempre all'amministrazione utili di bilancio annuali importanti - incalzano i rappresentanti - L'azione politica è stata dunque numeri alla mano, la cessione sistematica del patrimonio comune e dei beni comuni che le amministrazioni del passato e più in generale i lucchesi si erano faticosamente conquistati nel tempo e nelle generazioni. Tambellini avuto il coraggio, dopo l'esperienza dolorosa dell'ospedale San Luca, di utilizzare per la parte della manifattura non soggetta al Piuss, il sistema del progetto di finanza. Il ricorso a tali sistemi sono iniziati in verità negli anni '80 con il falso presupposto secondo cui le risorse pubbliche sarebbero limitate e consiste nell'attività di coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche".

Sul progetto Coima, poi, Forza Nuova ha le idee chiare: "Una mossa che prevede addirittura la cessione di alcuni immobili dell'ex manifattura che non sono oggetto della concessione, come contributo pubblico finalizzato a garantire l'equilibrio economico e finanziario della proposta".

"Il comune non solo perderebbe per anni la possibilità di fare politiche di mobilità in quell'area ma addirittura perderebbe per sempre degli immobili, che sono patrimonio dei lucchesi - concludono - La sospensione dell'imposta di soggiorno fino al 30 giugno poi è una goccia nel mare. La riduzione della tassa sui rifiuti del 2020 è soltanto del 25 per cento ed è una presa in giro a fronte di perdite per i commercianti pari anche al 70 per cento. L'opera disastrosa del Pd a Lucca non conosce limiti ed anche nel campo delle opere pubbliche e della sanità abbiamo assistito a scelte semplicemente scellerate: è notizia infatti di alcuni giorni fa che i 150 posti letto Covid creati a Campo di Marte per una spesa totale di due milioni di euro e tanto sbandierati dall'assessore lucchese Baccelli non potranno essere utilizzati per mancanza del personale medico ed infermieristico".

Chia. Ber.