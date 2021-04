Politica



Fratelli d'Italia si rilancia: ecco il nuovo direttivo provinciale

sabato, 24 aprile 2021, 15:00

di chiara grassini

Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi: coerenza, e confronto quotidiano con i problemi degli italiani sono le caratteristiche che distinguono il partito, che sta tra la gente.



E' quanto emerso questa mattina durante la presentazione del nuovo coordinatore provinciale Riccardo Giannoni in un incontro al San Luca Palace dove sono stati illustrati anche i componenti del direttivo. Quest'ultimo, fatto di persone vere, competenti e professionali, sarà in grado di dare risposte concrete ai cittadini.



Il confronto quotidiano con le persone è alla base di tutto. Soprattutto ora che viviamo in un periodo difficile dal punto di vista economico. E proprio per questo motivo Fratelli d'Italia è ancora più vicino a tutti coloro che non hanno ricevuto i ristori.



"E' un momento significativo per Lucca dopo anni di commissariamento del partito e la nuova nomina - ha affermato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale -. Riccardo è una persona affidabile e con tanta voglia di fare". E in vista delle prossime amministrative: "Fratelli d'Italia ha la possibilità di essere l'alternativa credibile capace di interpretare i sentimenti dei lucchesi".



Non solo è fondamentale stare tra la gente, ma è anche importante che la squadra sia unita e compatta. Riccardo Zucconi ha ricordato di essere stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia nel lontano 2012 insieme a Marina Staccioli. Ha inoltre sottolineato qual è la chiave di successo che contraddistingue il partito della Meloni dagli altri: innanzitutto la coerenza; poi il fatto che non scende a compromessi. Basta capire cosa è accaduto a liivello nazionale, cioè il non schieramento con il governo Draghi. La capacità di visione e la creazione di un soggetto politico nuovo, il conservatorismo europeo, e il recupero dei valori etici tipici della destra italiana sono elementi molto risentiti dallla popolazione.



Sempre Zucconi ha ribadito che all'interno dell'organizzazione politica ci sono esempi di "grandi figure di eccellenza" come i seguenti sindaci: Tomasi di Pistoia, Ferrari di Piombino, l'ex Diego Petrucci dell'Abetone e Vittorio Fantozzi, oggi consigliere regionale con un passato decennale da primo cittadino di Montecarlo. Si tratta di personalità giovani, credibili e che fanno politica con passione e competenza.



"Riccardo Giannoni è l'uomo giusto - ha detto l'ex sindaco di Montecarlo -. Lo conosco dal 1995 quando entrambi eravamo militanti di Azione Giovani dove militava anche Giorgia Meloni a Roma che avremmo conosciuto soltanto nei primi anni Duemila in occasione del congresso di Viterbo". Quali sono le priorità del partito a Lucca? Trasformarlo, rinnovare la partecipazione e il coinvolgimento. Ma soprattutto formare la classe dirigente sulle attività.Prima di illustrare i nomi del nuovo direttivo provinciale, Riccardo Giannoni ha elencato quali saranno gli obiettivi principali.



"Faremo una campagna elettorale per difendere le categorie che sono state vessate dai costi fissi. Ci sono imprese chuse da 14 mesi e non hanno ricevuto nessun tipo di ristoro - ha dichiarato -. Abbattere la Tari per le attività produttive che non hanno più riaperto è un altro punto fondamentale che ha già sperimentato il sindaco di Fabbriche di Vrgemoli Michele Giannini". E ancora: "Vogliamo invertire una rotta sin da subito in vista delle prossime elezioni amministrative a Lucca".



Tra i tredici nomi del direttivo figurano quelli di Matteo Petrini, Michele Giannini, Massimiliano Simoni, Simone Frugoni, Luca Mastronardi, Mario Filippi, Battista Reali, Elena Picchetti, Michela Dell'Innocenti, Lido Fava, Nicola Buchignani, Annamaria Frigo, Marco Agnitti, Giulio Battaglini, Alessandra Mazzei, Lauro Cima, Arturo Marsili, Marco Ferrari e Massimiliano Micheli. Si aggungono Riccardo Zucconi, Marina Staccioli (membro assemblea nazionale), Vittorio Fantozzi e il responsabile di gioventù nazionale Iacopo Aquilini.



Foto di Ciprian Gheorghita