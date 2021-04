Politica



“IMU per immobili destinati ad attività di impresa:l'abbassamento dell'aliquota va nella direzione da noi richiesta ma non basta”

venerdì, 30 aprile 2021, 12:53

“IMU per immobili destinati ad attività di impresa:l'abbassamento dell'aliquota va nella direzione da noi richiesta ma non basta”. Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia commentando la delibera approvata dal consiglio comunale di Lucca che ha abbassato l’aliquota IMU per alcune categorie di immobili.

"Innanzitutto - aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia - bisogna sottolineare che a Lucca la giunta guidata dal PD mantenendo fede alle prerogative dei governi di sinistra aveva elevato ai massimi livelli consentiti dalla legge l’aliquota Imu per gli immobili destinati ad attività di impresa".

"Oggi - prosegue l’esponente del partito di Giorgia Meloni - su nostra pressante richiesta, vista la situazione di crisi economica generata dalla pandemia COVID 19, l’amministrazione comunale ha abbassato tale aliquota".

"Non basta ancora! - tuona Martinelli - Serve l'abbattimento totale a tutti quei proprietari di immobili, sia persone fisiche che persona giuridica, che ridurranno il canone di locazione nei confronti del locatario che vi esercita un’attività”.

"Va tenuto conto - prosegue l’esponente del partito di Giorgia Meloni - delle difficoltà economiche che stanno affrontando i proprietari di immobili all'interno del quale viene esercitata attività d'impresa. In questa situazione di crisi molti proprietari non ricevono più l'affitto dagli inquilini o si sono ritrovati con l’immobile vuoto perché l'inquilino non poteva più permettersi di pagare il canone d’affitto. In tanti casi il reddito da locazione rappresenta invece l’unica fonte di reddito di una famiglia. L'emergenza sanitaria covid19 ha devastato a livello globale l'economia di interi comparti, e a livello locale sta colpendo fortemente le attività che da sempre hanno rappresentato un traino per il nostro territorio".

"E’ chiaro - conclude Martinelli - che da sole queste misure non bastano, ma nel nostro piccolo bisogna dimostrare di essere affianco alle categorie più colpite, in maniera concreta".