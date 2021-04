Politica



Lavori in dirittura d'arrivo al campo di atletica Martini e al Palasport

giovedì, 15 aprile 2021, 13:54

L'assessore allo sport Stefano Ragghianti questa mattina (15 aprile) ha effettuato un sopralluogo al polo sportivo di via delle Tagliate, dove sono ormai in dirittura d'arrivo i lavori per il rifacimento della pista di atletica del campo scuola Moreno Martini e quelli per l'adeguamento statico e sismico del Palasport.

Al campo Martini, dopo la rimozione del vecchio manto di copertura della pista di atletica e la stesura del primo strato di asfalto, è iniziata in questi giorni la posa in opera del manto in gomma nera di 9 millimetri di spessore. Questa sarà la base sulla quale avverrà la cosiddetta 'semina' con granuli di gomma sintetica colorati: la pista sarà infatti azzurra e le pedane blu. L'intervento è stato reso possibile grazie alla partecipazione del Comune di Lucca al bando del Coni nell'ambito del Fondo nazionale “Sport e periferie” (612.000 euro) e con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 140.000 euro. Condizioni meteo permettendo, nel giro di circa venti giorni la pista sarà conclusa, completa di corsie, targhette segnamisure e attrezzature. Proprio questa mattina erano presenti sul cantiere anche l'ingegnere della Federazione di atletica leggera incaricato dell'omologazione e gli architetti del Fondo “Sport e periferie” incaricati del controllo sull'andamento dei lavori necessario per svincolare il finanziamento.

“Sostanzialmente in linea con i tempi che ci eravamo dati – ha detto Ragghianti – saremo pronti per la ripartenza della stagione sportiva con una struttura completamente rimessa a nuovo e perfettamente rispondente alle normative federali, e dunque in grado di ospitare gare nazionali di ogni ordine e categoria. Questo è per noi motivo di orgoglio: riteniamo infatti che questi lavori, oltre a favorire la pratica sportiva di tanti cittadini lucchesi e non solo, faranno fare un vero salto di qualità all'impianto”.

Ulteriori interventi che verranno effettuati più avanti al campo Moreno Martini riguarderanno la messa a dimora di nuovi alberi e la ristrutturazione dell'illuminazione dell'impianto, che sarà trasformato interamente a led e che l'amministrazione comunale intende ampliare, illuminando anche la parte della pista che corre lungo il lato del Palazzetto dello Sport.