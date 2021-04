Politica



Marcella Matelli è la nuova garante per i diritti delle persone con disabilità

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:17

Un lungo percorso, iniziato circa due anni fa e che ieri sera (27 aprile), con il voto del consiglio comunale è arrivato a compimento, individuando nella persona di Marcella Matelli la prima garante, a Lucca, per i diritti delle persone con disabilità.

Matelli, laurea in pedagogia e specializzazione in ortofrenica polivalente. Ha al suo attivo una trentennale esperienza professionale nel campo della disabilità. Nei primi anni Ottanta ha preso parte a un progetto specifico per l'inserimento dei ragazzi con disabilità nella scuola secondaria. E' stata consulente per la normativa sull'integrazione e l'inclusione, consulente psicopedagogica. Negli anni ha associato al suo impegno professionale l'attività di volontariato in ambito sociale a favore delle persone con disabilità. Ha al suo attivo seminari e corsi di aggiornamento legati al tema, al diritto di cittadinanza e all'integrazione sociale e scolastica, relatrice a convegni nazionali ed internazionali su progetti su cui è stata estensore.

Il suo nome, scelto dall'assise comunale a maggioranza qualificata (con il voto favorevole di 25 consiglieri), è stato individuato all'interno di una rosa di otto candidati che hanno risposto all'avviso pubblico e i cui curricula sono stati puntualmente esaminati all'interno della commissione delle politiche sociali.

“L'istituzione della figura dei diritti dei detenuti nella passata consiliatura – dichiara il sindaco Alessandro Tambellini – assieme a quella del garante dei diritti dei disabili e a quella dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza cui abbiamo dato seguito in questa consiliatura, rappresentano altrettanti passi in avanti in quel percorso di tutela e promozione sociale che stiamo portando avanti con determinazione, consapevoli di lasciare alla città un'importante eredità. Do il benvenuto a Marcella Matelli, che, sono certo, riuscirà a svolgere il suo compito con grande passione, determinazione e competenza, costituendo per l'amministrazione, assieme al tavolo delle disabilità, un notevole punto di riferimento”.

“Appare prioritario in questa fase complessa e delicata per tutti i familiari che assistono disabili essere inseriti nel piano vaccinale – afferma Marcella Matelli – Ci sono realtà di oggettiva urgenza da sottoporre all'attenzione della sanità toscana e questo per andare incontro al carico di cure che le famiglie dei disabili vivono quotidianamente. Non sono sufficienti le promesse, serve una programmazione e ina presa in carico immediata”

La nuova garante avrà accesso a tutte le informazioni del Comune di Lucca e potrà intervenire per prevenire o denunciare ogni situazione che arrechi un danno materiale o morale a persona disabile. Questo sul fronte della tutela. Ma spetterà a lei anche promuovere, in positivo, iniziative che possano aumentare la conoscenza delle problematiche relative alla disabilità, la diffusione di buone pratiche per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale. Il Comune dovrà a sua volta sottoporle ogni atto di organizzazione e regolazione dei servizi comunali dedicati alle persone con disabilità, i report e le relazioni riferiti all’impatto delle azioni progettuali destinate alle persone con disabilità.

“Abbiamo lavorato intensamente – affermano l'assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli e il presidente dell'omonima commissione Pilade Ciardetti – per arrivare a questo risultato. L'idea è nata all'interno del tavolo sulle disabilità, dove abbiamo raccolto le tante sollecitazioni e richieste pervenute dalle associazioni e dalle famiglie. Abbiamo dato così vita a un percorso che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche e che ha comportato anche il cambiamento dello Statuto comunale. Siamo molto orgogliosi di questo lavoro, che contribuirà a rimuovere quegli ostacoli che ancora limitano la piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità”.

Comincia dunque, oggi, il lavoro della nuova garante dei diritti delle persone con disabilità: i primi appuntamenti in agenda saranno quelli con la commissione delle politiche sociali e con il tavolo delle disabilità.