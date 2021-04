Marco Santi Guerrieri a Colombini: "Vergognati". Durissima presa di posizione per la manifestazione al campo Balilla

Altri articoli in Politica

lunedì, 26 aprile 2021, 14:39

"Il centrodestra prenda le distanze da Andrea Colombini e la sua propaganda dannosa per la città.Intervento del gruppo consiliare Lucca Civica": questo l'invito dei consiglieri comunali di Lucca Civica, il movimento che ha lasciato cacciare dalla giunta il suo esponente Celestino Marchini. Che coraggio...

lunedì, 26 aprile 2021, 08:20

Nonostante qualcuno si diverta ad annunciare denunce e multe in arrivo, la realtà è sotto gli occhi di tutti: il 25 aprile 2020 eravamo otto in piazza del Giglio ieri erano 1500 al campo Balilla: forse in un anno ci hanno preso tutti per il culo? Photogallery di una giornata...

domenica, 25 aprile 2021, 18:15

Questa mattina, una cerimonia raccolta, alla quale hanno preso parte le autorità civili della provincia, ha salutato il 25 Aprile, giorno in cui si ricorda la Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo

sabato, 24 aprile 2021, 15:34

Chiarezza delle norme e certezza di fattibilità: sono due presupposti imprescindibili per qualsiasi progetto immobiliare. Lucca in Azione si sofferma proprio su questi aspetti sottolineandone la precarietà nel caso dell'Ex Manifattura Sud

sabato, 24 aprile 2021, 15:10

Attacca così la replica di Lega, Forza Italia, SìAmoLucca e Difendere Lucca al consigliere comunale di Fratelli d'Italia

sabato, 24 aprile 2021, 15:00

Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi: coerenza, e confronto quotidiano con i problemi degli italiani sono le caratteristiche che distinguono il partito, che sta tra la gente. Foto di Ciprian Gheorghita