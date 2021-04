Politica



Martinelli: "Le opere infrastrutturali devono vedere la luce, Lucca non può più aspettare"

martedì, 13 aprile 2021, 08:55

“Lo sviluppo del territorio lucchese è legato alla realizzazione di opere infrastrutturali come il Ponte sul Serchio, gli Assi Viari, l'Asse Suburbano e l'ammodernamento della linea ferroviaria”. Lo ha dichiarato Marco Martinelli, presidente del gruppo consiliare Fratelli d'Italia, illustrando l'atto di indirizzo dallo stesso presentato durante il consiglio comunale di Lucca che si è tenuto ieri sera.



"Tali opere – ha aggiunto il capogruppo di Fratelli d'Italia- devono vedere la luce, la città non può più aspettare! Lucca e la sua Circonvallazione devono essere liberate dal traffico. Il PD che guida da anni tutti gli enti interessati ha di fatto bloccato lo sviluppo infrastrutturale della nostra città e l'unica certezza per i cittadini è rappresentata dal caos del traffico quotidiano. Realizzare un sistema infrastrutturale moderno, adeguato ed efficiente incrementa la competitività del territorio al servizio delle imprese e migliora la qualità della vita delle persone".



"I costi del non fare sono infinitamente superiori a quelli di realizzare tali interventi. Intervenire sulla dotazione infrastrutturale del nostro territorio – ha concluso Martinelli - è fondamentale per sostenere nel breve termine la crescita e l'occupazione".