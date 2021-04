Politica



Montemagni (Lega): "Pesanti carenze d'infermieri negli ospedali, Asl ponga immediatamente rimedio"

giovedì, 29 aprile 2021, 13:52

E' ancora Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, a suonare la sveglia perché si risolvano, al più presto, le criticità nella sanità in provincia.



"Se, come immaginiamo - afferma - i dati forniti dai sindacati riguardanti le carenze di personale infermieristico negli ospedali di Lucca, Barga e Casetlnuovo, sono realistici, allora è urgente e doveroso che l'Asl si attivi immediatamente per sanare questa problematica."



"Si tratterebbe di una penuria d'organico di alcune decine di unità - prosegue il consigliere - e ciò significherebbe che il personale in servizio è sottoposto a turni particolarmente impegnativi che mettono addirittura in dubbio i periodi di naturale riposo."



"Una situazione che, se confermata - precisa l'esponente leghista - sarebbe, dunque, l'ulteriore testimonianza di come sia colpevolmente trascurata da chi amministra la Regione, la fondamentale sanità territoriale, messa ancora più a dura prova dall'avvento del Covid-19."



"Occorrerebbe essere maggiormente attenti - sottolinea la rappresentante della Lega - alle varie necessità che le strutture ospedaliere via via pongono in evidenza e capire come sia necessario un reale e continuo potenziamento anche in ambito infermieristico."



"Se ci sono, infatti, lacune - insiste Montemagni - il passare del tempo, causa pure i naturali pensionamenti, non può che aggravare la già complessa situazione."



"Per fugare ogni dubbio in merito - conclude Elisa Montemagni - predisporremo, quindi, un'interrogazione da rivolgere all'Assessore competente."