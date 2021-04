Politica



'No ringhiere sulle Mura', domani tornano i banchetti di SìAmoLucca per le firme

venerdì, 16 aprile 2021, 15:23

"Avevamo promesso che la nostra mobilitazione per il no a tre chilometri di nuove ringhiere sulle Mura sarebbe andata avanti, e manteniamo la parola".



L'annuncio arriva dal direttivo della lista civica SìAmoLucca. Che con il ritorno alla zona arancione torna ad organizzare banchetti per le firme in presenza. Domani (sabato 17) gli esponenti del movimento saranno al mercato di piazzale Don Baroni dalle 10.30 alle 13.30 e nel pomeriggio davanti alla salita che conduce al Caffé delle Mura a partire dalle 15.30. Avanti tutta dunque con la petizione ideata dal presidente di SìAmoLucca, Remo Santini, che prosegue anche on line su Change.org.



"L'obiettivo della mobilitazione resta quello di far modificare notevolmente il progetto al Comune, limitando l'installazione di balaustre a pochi punti più pericolosi. Non con una estensione così assurda - spiega la lista civica -. Anche se la Soprintendenza ha autorizzato, come abbiamo sempre detto preferirebbe di gran lunga che l'intervento fosse limitato rispetto a quello progettato dall'amministrazione Tambellini e ora portato avanti dal neo assessore ai lavori pubblici, Raspini. Una scelta di buon senso quella di evitare invasione di ringhiere, sostenuta anche da studiosi importanti oltre che da migliaia di cittadini lucchesi. Non si può invece ingabbiare completamente un monumento, stabilendo che tutta la cerchia urbana ha lo stesso grado di rischio. Le Mura, nostro simbolo, non vanno snaturate, e bisogna difendere la storia e la lucchesità. Nel frattempo ringraziamo già per la valanga di adesioni avuta alla petizione in queste settimane, che sta andando al di là di ogni più rosea iniziativa. Non ci arrendiamo!".