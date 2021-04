Politica



Palatagliate, lavori di... 'irrobustimento' al termine

giovedì, 15 aprile 2021, 14:03

Al palazzetto dello sport stanno per terminare gli interventi che riguardano l'adeguamento statico e sismico delle strutture portanti dell'immobile: in questa ultima fase sono stati posizionati 12 cavi d'acciaio alla tribuna sud, che proprio in questi giorni vengono messi in tensione con un carico di 60 tonnellate ciascuno, risolvendo così i problemi statici. Si tratta di una complessa operazione ingegneristica, che viene utilizzata generalmente per intervenire su grandi opere, come ad esempio su ponti stradali. Terminati questi lavori, la tribuna tornerà ad essere fruibile nella sua interezza e il palazzetto, completamente in linea con la normativa antisismica, potrà essere utilizzato anche a fini di protezione civile.

“Nel frattempo – ha detto l'assessore – sono stati affidati i lavori per la completa ristrutturazione dei servizi igienici e il cantiere sarà aperto a breve. Si sposteranno i bagni utilizzati dagli spettatori dal piano seminterrato al piano terra e i nuovi servizi saranno accessibili a tutti. Nel seminterrato verranno rifatti gli spogliatoi della piscina e l'accesso al piano vasca, anche in questo caso rendendoli accessibili alle persone con disabilità. Infine, con un terzo lotto di lavori, verrà sostituito il controsoffitto del parquet di gioco per rendere anch'esso in linea con gli attuali standard di sicurezza.”

Questo maxi investimento da 1.258.000 euro viene dopo altri effettuati dall'amministrazione Tambellini per ristrutturare il palazzetto dello sport: 250.000 euro nello scorso mandato sono stati destinati alla messa in sicurezza dei solai della piscina e di quelli delle palestre. Due anni fa invece, in collaborazione con il Circolo nuoto Lucca, sono stati rifatti i filtri della piscina. Più di recente è stato realizzato il nuovo parquet di gioco insieme agli Amici della Pallacanestro e alla Fondazione Crl.