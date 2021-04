Politica



Panchieri (Pd) dà dei fascisti a Colombini e a chi era al campo Balilla

martedì, 27 aprile 2021, 09:53

Ormai non c'è più limite alle sciocchezze né alle strumentalizzazioni farneticanti. Il segretario del Pd centro storico Roberto Panchieri che abbiamo sempre stimato per la sua onestà intellettuale, questa volta sbaglia di grosso chiamando in causa, tra l'altro, il centrodestra che dovrebbe attaccare Andrea Colombini (così farebbe un favore alla Sinistra che si sta prosaicamente cacando sotto e ha paura di perdere le elezioni del 2022):

Nello stesso giorno, il 25 Aprile, in cui il circolo centro storico del Pd ricordava in Piazza S.Francesco Brunero Paoli, un giovane patriota del quartiere Il Bastardo fucilato dai nazifascisti in loc. Fabbrica nel Compitese il 28 Luglio del '44, alcune centinaia di irresponsabili si sono riuniti presso gli spalti del Campo Balilla (richiamo forse non casuale, una specie di carta di identità politica) gonfiando dannunzianamente il petto come "la balda gioventù" dei tempi andati, per proclamare stupidamente la liberazione dalla mascherina e dal distanziamento.

Come sempre accade in questi casi non mancava il capo-popolo, l'ardito per eccellenza, colui che ha bisogno di stupire per farsi notare e per offrirsi al sacrificio. Davvero uno spettacolo indegno di una città civile come questa che, come tante altre, ha patito morti e sofferenze a causa di un virus che gli ardimentosi del Campo Balilla considerano alla stregua di un raffreddore, visti i loro comportamenti.

Se fra 10-15 giorni in Lucchesia si registrerà un qualche aumento dei contagi sapremo chi andare a cercare per chiederne conto. Non credo che davanti alla Giustizia molti di costoro potranno cavarsela con una semplice ammenda, poiché, in tempo di pandemia, la sfilza dei possibili reati può essere ben più corposa. Il tempo ce lo dirà. C'è, infine, una responsabilità delle Forze Politiche di prendere posizione, tanto più se ci si candida a governare la città. Non penso che il silenzio dei Partiti di Centro-Destra possa durare ancora a lungo.





Commento di Aldo Grandi: Panchieri dai retta, rimuovi le fette di prosciutto dagli occhi e guarda bene le immagini che abbiamo pubblicato - gli unici - di domenica scorsa al campo Balilla (oddio, mica la Boldrini mi denuncerà per aver citato questa parola?). Vedrai che non ci sono giovani virgulti in camicia nera come la tua mente offuscata ti suggerisce, ma famiglie con bambini e gente normale che chiedeva solo di vivere. Se ci saranno altri contagi, stai sereno, non dipenderà dai manifestanti e da Colombini, ma dal fatto che da un anno e mezzo ci stanno prendendo per le chiappe spacciando un virus tosto e decisamente virulento, come una epidemia di peste bubbonica epocale. Ma da quando in qua credi ancora alle favole?

Nessuno nega la malattia, ma da qui a seppellirsi vivi ce ne corre. Per non parlare, poi, della paura, esagerata, di morire. Voi ve la fate addosso. Noi, no.