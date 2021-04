Politica



“Raspini ai lavori pubblici: operazione politica per dargli visibilità"

venerdì, 2 aprile 2021, 23:05

“Raspini ai lavori pubblici: operazione politica per dargli visibilità ad un anno dalle elezioni. In realtà è la bocciatura del suo lavoro sulla sicurezza e ambiente”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia unitamente ai consiglieri del gruppo misto Torrini e Consani.

"Il clima di insicurezza - aggiungono i consiglieri di opposizione - che si è generato nel nostro territorio è sotto gli occhi di tutti e purtroppo tangibile a tutti. Così come il degrado dell’ambiente in cui viviamo che ha toccato livelli mai raggiunti nel nostro gioiello di città. Inoltre viene tolta a Raspini la “bollente” questione relativa alla tassa sui rifiuti oggetto di forte e condivisibile polemica da parte delle categorie economiche visto che le attività sono comunque costrette a pagare una tassa nonostante che siano chiuse o a lavoro ridotto. Il Pd e la coalizione di centro sinistra con questa ridistribuzione delle deleghe hanno aperto ufficialmente la strada a Raspini per consentirgli di uscire dalle reali critiche sul suo operato nell’ambito della sicurezza e sulla gestione dei rifiuti".

"Noi - conclude la nota dei consiglieri comunali di opposizione - continueremo nel nostro incessante lavoro per ricordare ai lucchesi che nulla è stato fatto in questi anni di amministrazione Tambellini nonostante i numerosi rimpasti di deleghe e assessori".