Politica



Riaperture, Fantozzi-Martinelli (FdI): "Giani si attivi perché siano subito applicabili le linee guida per la consumazione al banco"

giovedì, 29 aprile 2021, 13:13

"Secondo le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, stabilite dalla Conferenza delle Regioni, la consumazione al banco è possibile, basta rispettare e assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti. La Regione Toscana deve pronunciarsi e attivarsi perché tali linee guida siano immediatamente applicabili. Cambierebbero radicalmente la prospettiva per bar e locali" chiedono il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

"Non c'è tempo da perdere, se applicate queste linee guida consentirebbero di lavorare anche a quei bar e locali che non hanno possibilità di mettere tavoli all'aperto e che, adesso, sono costretti al solo asporto" sottolineano Fantozzi e Martinelli.