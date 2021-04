Valentina Rose Simi assessore alla sicurezza e polizia municipale, ambiente, transizione ecologica e innovazione digitale

Altri articoli in Politica

venerdì, 2 aprile 2021, 17:28

Sul rimpasto di giunta dopo l'uscita di Celestino Marchini interviene il consigliere d'opposizione Fabio Barsanti: "Con Raspini ai lavori pubblici il messaggio è chiaro: faranno tagliare a lui i nastri in campagna elettorale. Ora chiarisca la sua posizione sulla Manifattura"

venerdì, 2 aprile 2021, 16:12

"Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale dell'ordine del giorno presentato da Remo Santini per valutare l'avvio dell'iter che porti le Mura ad ottenere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale Unesco, abbiamo protocollato la richiesta di convocazione di un'apposita seduta della commissione consiliare cultura, proprio per intraprendere il percorso di approfondimento"

venerdì, 2 aprile 2021, 11:06

In arrivo "La Grande Gettata": ognuno si prenda le sue responsabilità. La recinzione del cantiere edilizio più blindato della storia, quello della Piazza Coperta nell'area ex Gesam, non ci ha impedito di vedere cosa succede dentro

giovedì, 1 aprile 2021, 21:58

E' Rosaria Sommariva, esponente della lista Orgoglio Toscana per Eugenio Giani Presidente, a pronunciarsi favorevolmente nei confronti dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari e dello scudo penale per i vaccinatori

giovedì, 1 aprile 2021, 13:46

A parlare Giada Alessandri di Fratelli d'Italia, capo dipartimento equità sociale e disabilità di FDI Capannori, ma soprattutto mamma di un soggetto autistico

giovedì, 1 aprile 2021, 12:48

L'assessore all'urbanistica del comune di Lucca, Serena Mammini, interviene sul progetto di recupero della ex manifattura tabacchi