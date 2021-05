Politica



Appalto del comune, è polemica per la carica rivestita nella cooperativa vincitrice della gara dal consigliere comunale Cristina Consani

sabato, 22 maggio 2021, 20:39

di aldo grandi

Chi è il consigliere comunale che sarebbe in un potenziale 'conflitto di interessi' a proposito dell'appalto per il servizio di sostegno educativo del comune di Lucca per i prossimi due anni?

Dobbiamo riconoscere che ci sono consiglieri comunali che vanno a fondo nelle cose, anche se stare all'opposizione con questa amministrazione comunale non deve essere sicuramente cosa semplice.

Uno di questi è sicuramente Bindocci che, in queste ore ha redatto e inviato un comunicato criptico del quale vorremmo sapere di più. Vediamo cosa scrive. Il Comune sta per affidare l'appalto per il servizio di sostegno educativo per i prossimi due anni: chi se lo aggiudica avrà mezzo milione di euro dall'amministrazione.

La commissione esaminatrice ha decretato la cooperativa vincitrice, ma l'aggiudicazione al momento è sospesa perché l'offerta è giudicata anomala dai tecnici di Palazzo Orsetti. E qui la prima domanda. Che significa? Perché è anomala?

Colpisce una frase della nota di Massimiliano Bindocci quando dice: "Non tollereremo interferenze della politica in scelte che devono basarsi sulla professionalità e sulla qualità del servizio. Riteniamo assolutamente inopportuno che un amministratore pubblico si occupi di gestire l'ufficio gare e contratti (in aziende o cooperative in cui lavora) preparando gli appalti pubblici che poi finiscono per essere oggetto di verifiche, come in questo caso, per un'offerta che il Comune giudica anomala".

Che significa? Abbiamo fatto una breve ricerca e sembra che il riferimento di Bindocci sia al consigliere comunale Cristina Consani, ex di SìAmo Lucca e attualmente nel gruppo misto dopo aver abbandonato con Enrico Torrini la formazione di Remo Santini.

Allora, ci par di capire che il consigliere Consani sarebbe il responsabile dell'ufficio gare e contratti della cooperativa La Cerchia che si è aggiudicata l'appalto del servizio comunale. Esiste un potenziale conflitto di interessi tra chi ricopre l'incarico di consigliere comunale e quello di dirigente di una cooperativa che partecipa a gare d'appalto bandite dal comune stesso?

Abbiamo chiesto alla stessa Consani di commentare la vicenda, ma ci ha risposto che su questo argomento non intende intervenire. Ne prendiamo atto così come prendiamo atto della nota di Bindocci che ha sollevato la questione.

Attendiamo di conoscere gli sviluppi.