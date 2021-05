Politica



Difendere Lucca, il consigliere Barsanti sabato mattina a Pontetetto

venerdì, 7 maggio 2021, 16:28

Continuano gli appuntamenti sul territorio del consigliere comunale Fabio Barsanti (Difendere Lucca). Sabato dalle 11:00 sarà a Pontetetto: il giro inizierà al quartiere Giardino. "Sarà l'occasione per verificare anche le segnalazioni ricevute sullo stato delle case Erp", commenta il consigliere.

"Torno ancora una volta e volentieri a Pontetetto, un quartiere dove in questi anni con il mio movimento non ho portato solo ascolto e proposte, ma anche aiuto concreto con la raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà e l'assistenza legale gratuita".

"In un periodo in cui l'amministrazione comunale si è risvegliata dal torpore facendo annunci su annunci - continua Barsanti - chi ha sempre lavorato per il territorio come me condanna questa politica, che si ricorda delle periferie solo in chiave elettorale. A breve lancerò un 'gran premio' delle promesse elettorali, che vede già in testa Francesco Raspini, neo assessore ai lavori pubblici abituato a promettere tanto e fare poco e male".

"Anche sulla periferie - conclude Barsanti - il centrosinistra ha imposto i suoi progetti senza ascoltare il territorio. Così i problemi di questi quartieri restano e aumenta il disagio sociale, a causa della crisi e della cattiva gestione della pandemia da parte di un governo di cui fa politicamente parte anche la maggioranza di centrosinistra".