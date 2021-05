Politica



E' morto Nedo Poli, la politica in lutto

mercoledì, 19 maggio 2021, 10:40

E' morto questa mattina nella sua abitazione di Piano di Coreglia Nedo Poli, già senatore e deputato per l'Udc. Lascia la moglie, una figlia e il nipotino. I funerali domani alle 15 a Piano di Coreglia.

La notizia è giunta in redazione poco fa. Nedo Poli aveva 72 anni essendo nato il 15 luglio 1948. Di professione era consulente del lavoro. Dal 1983 al 1985 è stato sindaco di Coreglia per la Democrazia Cristiana. Dal 1992 al 1995 consigliere nazionale del Partito Popolare Italiano.

È stato membro del Consiglio nazionale della Direzione e dell’ufficio politico Cdu e in seguito responsabile nazionale del dipartimento elettorale Udc. Dal 1998 al 2002 è segretario regionale Cdu, nel 2003 diviene segretario regionale Udc. dal 2001 al 2003 è consigliere del ministero Buttiglione per le politiche comunitarie. Dal 2004 al 2006 è stato membro del consiglio di amministrazione Inps. Nel 2006 è stato eletto al Senato della Repubblica nel collegio della Toscana e nel 2008 alla Camera dei Deputati nella circoscrizione XII (Toscana).

Alle consultazioni regionali del 28 - 29 marzo 2010 è stato eletto nel listino regionale dell’Udc. Nella seduta di insediamento del 23 aprile 2010 il Consiglio prese atto delle sue dimissioni per incompatibilità con la carica di parlamentare e la relativa surroga.

L’Udc della Toscana e della Provincia di Lucca si stringe attorno alla famiglia dell’onorevole Nedo Lorenzo Poli prematuramente scomparso all’età di 72 anni.

“Con l’amico Nedo – spiegano il segretario regionale Luca Titoni e il presidente Enrico Mencattini – se ne va un pezzo di storia del nostro partito. Una persona sempre attenta al territorio e pronta ad ascoltare i problemi della gente. Per noi tutti è una grande perdita perché insieme abbiamo fatto un percorso politico importante fatto di tanti momenti significativi. Ci stringiamo attorno alla moglie, alla figlia e a tutta la sua famiglia. Nedo ci mancherà, ma continueremo il nostro cammino sempre con il suo ricordo e il suo sostegno”.

“Per la nostra Provincia – commenta Riccardo Bonuccelli dell’Udc di Lucca – se ne va un importante punto di riferimento, un amico con il quale abbiamo condiviso tante battaglie politiche, ma anche una persona per bene. Ci mancheranno i suoi consigli, soprattutto ai nostri giovani, che in lui vedevano non un politico, ma un amico con il quale confrontarsi. Tutti gli iscritti della lucchesia si stringono attorno alla famiglia. Ciao Nedo”.

"Profondo dolore per la scomparsa dell’amico Nedo Poli un’autentica passione dedicata al servizio del territorio e delle persone. Ci mancherà nella vita di partito il suo impegno costante nella ricerca di punti di convergenza. Ciao Nedo!". Lo afferma il senatore Antonio Saccone, portavoce nazionale Udc.

"Ho appreso – ha commentato Del Carlo – la triste notizia della scomparsa di Nedo Poli e ne sono profondamente addolorato. Ho perso un Grande Amico, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno politico, che ha sempre svolto con passione e dedizione sia a livello locale che regionale e nazionale come Parlamentare della Repubblica. Le popolazioni della Valle del Serchio e non solo, perdono un importante punto di riferimento. Formulo a tutta la sua famiglia le mie più sentite condoglianze".

"Ho avuto l'onore – ha proseguito Alessia Lombardi, sua collaboratrice e responsabile comunicazione dell'Udc Toscana – di lavorare con lui dal 2008 fino alla fine. Per è sempre stato un punto di riferimento non solo politico, ma anche umano. Nedo era una persona sempre disponibile nei confronti di tutti ed aveva un'umanità e una voglia di vivere uniche. Con lui perdo un'altra persona importante, che nei momenti difficili trovava sempre una parola di conforto. Mi unisco al dolore dei familiari per questa perdita così dolorosa. Nedo ha lasciato qualcosa d'importante in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Ciao Nedo".



“E’ scomparso Nedo Poli. L’Udc perde una figura che è stata un punto di riferimento per tutti noi. Dirigente del nostro partito, estremamente attaccato al territorio e ai problemi della sua comunità e dei cittadini, oggi piangiamo la scomparsa di un uomo, prima ancora che di un politico, che ha saputo interpretare al meglio i nostri valori nella sua vita politica. Addio Nedo, ci mancherai”: lo rende noto il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa. L’onorevole Nedo Poli, morto all’età di 72 anni, è stato eletto, nel 2006, senatore e poi, nel 2008, deputato, sempre nelle file dell’Udc.



“E’ un giorno di grande tristezza per la famiglia dell’Udc. Con la scomparsa dell’onorevole Nedo Poli, perdiamo un amico che ha condiviso la vita del partito, una figura sempre attenta alla dignità della persona e alle problematiche del lavoro. Ci mancheranno la sua energia e il suo spirito battagliero. Intendo esprimere le mie più sentite condoglianze è un sentimento di affettuosa vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore”. Così il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.

"Dispiace molto; rattrista davvero dover piangere la scomparsa di Nedo Poli, storico sindaco di Coreglia Antelminelli negli anni '80 e poi, nel decennio successivo, consigliere nazionale del Partito Popolare Italiano. Per molti – dichiara il presidente della Provincia Luca Menesini - Nedo era un vero punto di riferimento non solo politico, nel Cdu poi Udc, ma anche e soprattutto umano. Certo, in Mediavalle e in Valle del Serchio era conosciutissimo e apprezzato, ma le sue doti hanno travalicato i confini locali soprattutto quando nei primi anni 2000 è stato consigliere del Ministro Buttiglione per le politiche comunitarie, poi membro del cda di Inps e, soprattutto, come senatore della Repubblica, poi rieletto alla Camera.

Di lui ricordo i modi gentili accompagnati alla fermezza delle persone decise, la particolare sensibilità per le problematiche legate al mondo del lavoro, lui che era stato consulente del lavoro, e la vena battagliera. E da uomo nato e cresciuto in una piccola comunità, possedeva tra molto altro quella grande dote dell'umiltà dell'approccio e il legame forte con la terra di origine. Quella Valle del Serchio della provincia di Lucca a cui ha dato tanto e che ora lo piange insieme a tutti noi.

Alla moglie e alla figlia di Nedo vanno il mio abbraccio e la mia vicinanza sia personale sia come presidente della Provincia di Lucca".

“Ho appreso con dispiacere della scomparsa di Nedo Poli già Parlamentare dell’UDC, un amico con il quale ho condiviso il comune impegno politico imparando ad apprezzarne le doti di umanità, disponibilità e competenza, con un legame tutto particolare per la sua amata Garfagnana. Pertanto in questo triste momento, mi sento di esprimere sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, per la dolorosa perdita del loro amato congiunto”.

Commenta così il consigliere comunale di Capannori Gaetano Ceccarelli, già segretario provinciale dell’UDC di Lucca, in riferimento alla notizia della scomparsa dell’on.le Nedo Poli.