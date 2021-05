“Endometriosi: grande successo la prima giornata informativa”

Altri articoli in Politica

lunedì, 24 maggio 2021, 16:03

"Tutti sappiamo l'importanza che ha, pur nel necessario rispetto delle regole sanitarie, la ripartenza della città dopo il Covid. Proprio per questo ci chiediamo come si sta muovendo il Comune in merito ad alcune manifestazioni top del periodo estivo ormai alle porte, come ad esempio il Summer Festival.

lunedì, 24 maggio 2021, 15:35

A ridosso della ricorrenza del 25 maggio del 1905, appare ancora fermo l'iter procedurale per apporre in modo definitivo, all'esterno dei locali della ex "Pizzicheria Marzetto", una targa per celebrare il giorno di fondazione della AS Lucchese Libertas.

lunedì, 24 maggio 2021, 13:33

"Baccelli e Giani diano risposte ai lucchesi. Lucca è l'unico capoluogo toscano a non avere un hub vaccinale in grado di reggere una vaccinazione di massa"

lunedì, 24 maggio 2021, 13:21

"In cinquanta sulla Linea Gotica a Borgo a Mozzano, per conoscere l'opera difensiva della seconda guerra mondiale e rilanciare il rapporto virtuoso fra comuni limitrofi", così il movimento Difendere Lucca spiega l'escursione didattica organizzata ieri a Borgo a Mozzano. Il commento di Roberto Panchieri del Pd

sabato, 22 maggio 2021, 21:27

L'assessore all'urbanistica del comune di Lucca, Serena Mammini, commenta il nuovo piano operativo in una nota stampa

sabato, 22 maggio 2021, 20:39

Cristina Consani, 35 anni, responsabile dell’ufficio gare e contratti di una cooperativa sociale nonché consigliere comunale, è stata chiamata in causa sia pure indirettamente dal consigliere Massimiliano Bindocci a proposito dell'appalto per il servizio educativo del comune di Lucca