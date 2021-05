Politica



Fantozzi (FdI): "Grave carenza di infermieri nelle residenze per anziani. L'assistenza è a rischio"

sabato, 15 maggio 2021, 13:58

"E' ai minimi termini il personale socio-sanitario nelle residenze per anziani. All'origine del collasso l'esodo professionale degli infermieri verso gli enti del servizio sanitario regionale. C'è il forte rischio di tenuta organizzativa del sistema, se si tolgono infermieri alle Rsa si toglie assistenza agli anziani fragili. Con un'interrogazione chiederò alla Regione un immediato intervento perché c'è un'estrema difficoltà a reperire sul mercato del lavoro infermieri specializzati" annuncia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi.



"Le chiamate delle Asl verso le strutture pubbliche hanno ridotto all'osso il personale specializzato nelle strutture socio-sanitarie della Lucchesia, della Versilia, della Lunigiana. Hanno acuito una carenza che arriva da lontano, da decenni di mancata programmazione che ha visto i nostri infermieri andare a lavorare in altre regioni se non all'estero. E adesso è concreto il pericolo del mancato rispetto dei parametri di assistenza, con gli operatori costretti a turni massacranti e ad operare al limite della congruità dei protocolli professionali, come si appellano anche i sindacati di categoria" sottolinea Fantozzi.



"Sono necessarie decisioni coraggiose a livello regionale che prevedano azioni orientate alla formazione di nuovi professionisti, la liberazione del personale dipendente dal vincolo di esclusività e la regolamentazione dell'attività libero professionale, la possibilità di attivare contratti di formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze infermieristiche" propone il consigliere di Fdi.