I volontari della Croce Rossa consegnano la bandiera dell'associazione al Comune di Lucca in occasione della Giornata mondiale dell'8 maggio

lunedì, 3 maggio 2021, 20:06

Questa mattina (3 maggio), come da tradizione, i volontari della Croce Rossa hanno consegnato al Comune di Lucca la bandiera con l'emblema dell'associazione che l'8 maggio celebrerà in ogni angolo del mondo la sua Giornata.

A consegnare la bandiera al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini - naturalmente rispettando le vigenti normative - il presidente dell'Associazione Fabio Bocca, alcuni volontari e la neo Ispettrice del corpo delle Infermiere volontarie, sorella Maria Gabriella Valentini. Presenti anche il consigliere alle Politiche Giovanili, Daniele Bianucci, e la consigliera alle politiche della salute Cristina Petretti.

Il primo cittadino e i consiglieri hanno ringraziato i volontari per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno con i tanti servizi, idee ad attività rivolte alla popolazione, tra cui il supporto alle persone anziane per la prenotazione dei vaccini. Quella della consegna della bandiera, per i volontari, è stata anche un' occasione per scambiare con le istituzioni qualche parola sull'emergenza sanitaria e sui settori maggiormente colpiti.

"Ancora una volta siamo grati all' amministrazione comunale per aver ospitato la nostra bandiera in occasione della settimana dedicata all'Associazione – ha commentato il presidente Bocca – L'umanitarismo moderno muove i suoi passi oltre 150 anni fa, grazie alla visione di Henry Dunant che, tutt'oggi, guida nel mondo l'operato di milioni di volontari i quali, quotidianamente, contribuiscono alla crescita della più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'8 maggio festeggiamo questo impegno attraverso la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione dell'anniversario della nascita del suo fondatore. Una grande famiglia di 'inarrestabili', citando lo slogan creato dai volontari in occasione della Giornata mondiale del 2021, che questa settimana festeggerà il suo compleanno speciale nonostante il clima ancora teso causato dell'emergenza Covid".