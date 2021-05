"Lucca 2022: Non restiamo a guardare"

Altri articoli in Politica

domenica, 9 maggio 2021, 21:24

Antonella Gramigna responsabile di Forza Italia Toscana dipartimento Made In Italy, in comunicato, critica la decisione delle Ue in merito alla possibilità di includere alcune norme, che permetterebbero, di fatto così, l'ammissione delle etichette DOP e IGP, anche ai vini cosiddetti "dealcolati", cioè quelli privati dell'alcol durante il processo di...

sabato, 8 maggio 2021, 17:07

A chiedere un atto di trasparenza da parte della Regione Toscana e, di conseguenza, della Asl Toscana Nord Ovest è il coordinatore regionale di Azione, Marco Remaschi, che torna a intervenire sulle questioni legate alla sanità nel territorio lucchese

sabato, 8 maggio 2021, 15:30

C'è la necessità che, dopo il primo clamore iniziale, la grave vicenda che sta interessando il distretto del Cuoio, a due passi da noi, non finisca rapidamente nel silenzio: ma anzi, sia motivo di riflessione e di approfondimento, per rilanciare la "questione morale" come grande "questione politica" che riguarda tutti,...

sabato, 8 maggio 2021, 14:30

“Lucca2032” è l'associazione civica voluta da Mario Pardini nata presso lo studio notarile Pierandrea Losito e che vede come presidente il lucchese Beniamino Placido

sabato, 8 maggio 2021, 13:38

Ieri sera la riunione tra partiti e liste civiche: "La scelta cadrà su chi condividerà le linee guida stabilite dal tavolo e saprà aggregare la coalizione"

sabato, 8 maggio 2021, 12:37

L'ingegner Viviani, per conto del coordinamento, fa il quadro della situazione ad oggi: "Era meglio se la Fondazione avesse seguito quanto stabilito dal Cda del 29 aprile 2019 con l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile senza ascoltare le sirene speculative del project"