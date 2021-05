Lucca Civica sulle candidature per il 2022: “Centrosinistra, è il momento di decidere”

Altri articoli in Politica

sabato, 29 maggio 2021, 15:32

Ad intervenire è Annamaria Frigo, presidente del circolo FdI Lucca, che ha la sede delle proprie attività proprio al semaforo di Viale San Concordio

sabato, 29 maggio 2021, 15:30

Questa la denuncia del movimento Manifatturiamo dopo la lettura fatta dal nuovo dirigente comunale all'urbanistica

sabato, 29 maggio 2021, 15:27

Di fronte alle affermazioni del consigliere Santini, il Pd scende in campo in difesa dell'amministrazione lucchese, sottolineando come determinate parole non siano corrette

venerdì, 28 maggio 2021, 16:15

L'ex candidato sindaco Remo Santini risponde per le rime ai partiti che sostengono la giunta Tambellini-Raspini in merito al futuro del mega edificio

venerdì, 28 maggio 2021, 10:12

In un post sul proprio profilo facebook l'ex presidente della Camera annuncia trionfante l'esito del processo intentato contro il direttore delle Gazzette. Presentato ricorso in appello. Peccato che abbia tralasciato alcuni particolari

giovedì, 27 maggio 2021, 14:11

Dura la risposta dei consiglieri di maggioranza del consiglio comunale di Lucca ai quattro ex candidati sindaco accusati di far di tutto per impedire la riqualificazione dell'area sud della Manifattura Tabacchi