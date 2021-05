Politica



Lucca si muove, sport is back: l'amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente 5 baluardi per la pratica sportiva

martedì, 4 maggio 2021, 15:52

Lucca si muove, sport is back, è questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'amministrazione Tambellini, in base alla quale, nei prossimi mesi, parti dei baluardi San Salvatore, della Libertà, San Regolo, San Paolino e San Donato, saranno messi gratuitamente a disposizione delle realtà sportive del territorio.

"Il Parlamento europeo ha definito 'devastante' l'impatto che il Covid 19 ha avuto nel settore dello sport – spiega l'assessore Stefano Ragghianti – e anche le nostre realtà locali hanno risentito moltissimo della chiusura di palestre e impianti a causa dell'emergenza sanitaria. Considerando d'altro canto l'alto valore dell'attività sportiva in termini sia di salute fisica che in termini sociali ed educativi, abbiamo voluto creare occasioni per la ripresa della pratica di tutta una serie di discipline, attraverso l'utilizzo di luoghi pubblici, a partire dalle mura urbane che offrono ampi spazi da poter utilizzare in sicurezza e seguendo le regole necessarie a contenere i contagi".



I cinque baluardi delle mura potranno essere utilizzati dalle associazioni, dalle palestre e dalle altre realtà sportive locali ogni settima, fino alla fine del mese di ottobre, nei giorni dal lunedì al sabato, per l'attività dei propri iscritti, senza corrispondere al Comune nessun canone di affitto. Ogni soggetto che avrà a disposizione uno spazio, dovrà dedicare un'ora alla settimana, gratuitamente, a tutti quei cittadini che vorranno cimentarsi con le varie discipline proposte.



"L'amministrazione è impegnata a favorire la pratica sportiva non solo a livello agonistico, ma anche dilettantistico e amatoriale – aggiunge Ragghianti – , per questo abbiamo previsto un appuntamento settimanale in cui sarà possibile provare diversi sport, gratuitamente e insieme a istruttori preparati. Si tratta di un'occasione importante, che ci auguriamo venga colta e apprezzata dai cittadini lucchesi".



Per poter utilizzare i baluardi delle mura, sarà necessario rispondere all'avviso di manifestazione di interesse che verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune. Ma l'iniziativa "Lucca si muove, sport is back" non intende limitarsi all'utilizzo delle mura, perché le realtà sportive del territorio potranno a loro volta proporre all'amministrazione comunale altri luoghi pubblici da utilizzare al medesimo fine: le richieste saranno valutate dall'ufficio sport.