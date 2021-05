Politica



Manifattura, Santini: "Il comune si incarta da solo, ma tenta di dare la colpa agli altri"

venerdì, 28 maggio 2021, 16:15

"Oggi le comiche: il centrosinistra governa Lucca da 9 anni, in questi due mandati non è riuscito a cavare un ragno dal buco né sulla Manifattura Sud né su quella Nord e ora tenta di far ricadere la colpa dello stallo sull'opposizione. Nonostante siano i fatti a smentirlo, si prosegue nel voler mistificare la realtà senza vergogna".



L'ex candidato sindaco Remo Santini risponde per le rime ai partiti che sostengono la giunta Tambellini-Raspini in merito al futuro del mega edificio.



"Dopo aver girato a vuoto su quasi tutti i fronti dal 2012 ad oggi - osserva Santini, leader della lista civica SìAmoLucca e capogruppo in consiglio comunale - da un anno e mezzo la giunta Tambellini preme l'acceleratore per cogliere almeno un risultato importante, individuando la svolta sulla Manifattura come trofeo da esibire. Nel farlo, non lo dico io ma le carte, hanno addirittura dato per buone proposte del privato che invece risultavano irricevibili perché avrebbero provocato un danno erariale, cedendo per decenni l'incasso dei parcheggi pubblici e subendo le destinazioni, oltretutto 'nascondendole' all'opinione pubblica (ad esempio i 4mila metri quadrati di nuovi negozi stile outlet) anziché dettare un indirizzo come Comune su cosa si ritiene più utile per il futuro del complesso e del centro storico".



L'ex candidato sindaco smonta poi la teoria del partito del no. "SìAmoLucca, avvalendosi di tecnici, è stata l'unica forza civico-politica a presentare un proprio progetto alternativo, che nell'ex Manifattura prevede la realizzazione di una sala cinematografica all'avanguardia, un museo di arte moderna con biblioteca, il trasferimento degli istituti superiori con indirizzo artistico, l'arrivo di Tagetik o dell'Agenzia delle Entrate e il raddoppio del numero degli attuali stalli di sosta - prosegue Santini – che potrebbero ugualmente soddisfare le comprensibili esigenze di un privato che investe, seppure la Manifattura debba per noi rimanere di proprietà pubblica e non ceduta per sempre. I nostri no sono solo sul metodo con cui l'amministrazione sta conducendo la trattativa, cercando di aggirare le norme di legge ed esponendosi a indagini della Procura e della Corte dei Conti, rischiando sì in quel caso di bloccare davvero tutto per decenni. E' il centrosinistra ad essere diventato il partito del sì a prescindere: ovvero il partito del sì ai grandi poteri e il partito del sissignore anche quando l'interesse di Lucca non è tutelato (svendita di patrimonio, diktat della Regione) e invece partito del no, in innumerevoli casi, alle richieste dei cittadini".



Santini fa un'analisi finale. "Allo sviluppo armonico del centro storico e a un progetto compatibile alle sue reali esigenze, la maggioranza a trazione Pd antepone la voglia di tagliare un nastro per l'avvio del cantiere, magari nelle settimane immediatamente precedenti le elezioni 2022 - afferma -. Anche se questo significa scelte sbagliate o l'adozione di procedure-scorciatoia penalmente rischiose, a cui si stanno ribellando pure i dirigenti interni al Comune. E' comprensibile che i partiti di centrosinistra, nella disperazione di coprire i folli errori della giunta Tambellini-Raspini, facciano di tutto per deviare l'attenzione, offendendo addirittura chi è coerente. Attenzione all'inganno però: in realtà la posizione unitaria del centrosinistra è di facciata, perché al suo interno ci sono molte resistenze sulla questione Manifattura, senza dimenticare le bombe sganciate dall'ex assessore Marchini, messo alla porta per la sua contrarietà".