Politica



'Manifatturiamo' in piazza contro il progetto Coima

sabato, 1 maggio 2021, 10:51

“Denunceremo la morte della città e del lavoro”: così incalza il gruppo Manifatturiamo che oggi alle 10.30 sarà in piazza San Michele a Lucca e, poi, alle 12 davanti all’ex Manifattura per protestare contro il progetto Coima.



“Se non fermeremo l'amministrazione comunale e i suoi tentativi di portare a termine questo piano di privatizzazione e speculazione su un importante edificio pubblico senza aprire un vero percorso partecipativo, verrà ulteriormente disgregato il tradizionale tessuto economico e sociale del centro storico e numerose attività - spiegano - Ci opponiamo alla distruzione delle piccole attività produttive. Pretendiamo che l'ex Manifattura venga destinata a spazi di socialità, scolastici e lavorativi locali, non ad appartamenti di lusso e a grandi catene commerciali totalmente estranee al tessuto sociale e culturale lucchese. Il microfono sarà aperto a chiunque voglia condividere la propria testimonianza”.

Chiara Bernardini