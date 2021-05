Politica



Mario Pardini candidato per il centrodestra tra mal di pancia, perplessità e certezze

domenica, 16 maggio 2021, 20:56

di aldo grandi

La sua associazione, Lucca 2032, ha già raccolto quasi 200 adesioni in una settimana, ma tra i partiti e le liste civiche Mario Pardini stenta a decollare: cerchiamo di capire perché.

Innanzitutto prendiamo in considerazione la persona. Indubbiamente quel che si dice un bravo ragazzo, di bell'aspetto, il classico fidanzato che ogni mamma vorrebbe per la propria figlia. Mai una parola fuori posto, mai una arrabbiatura di quelle che ti fanno quasi vergognare, mai sopra le righe, anzi, fin troppo dentro i quadretti. Indubbiamente un buon partito anche se, a quanto pare, i partiti, per lui, non hanno una particolare simpatia.

Stiamo parlando di Mario Pardini, ex enfant prodige di Forza Italia alla metà degli anni Novanta, cucciolo pressoché figlio unico della covata di Marcello Pera che per lui stravede, ex presidente di Lucca Crea, la partecipata del Comune che il sindaco Tambellini gli affidò pentendosi, probabilmente, quando se ne è andato a scadenza di mandato o quasi. Persona perbene e anche di più.

La sua scelta è ben chiara, maturata dopo mesi di riflessioni e di considerazioni a 360 gradi. Si candiderà con la sua lista civica a sindaco di Lucca alle prossime amministrative del 2022. Ha appena fondato l'associazione Lucca 2032 della serie pensiamo a ben due mandati consecutivi. L'ottimismo non gli manca e nemmeno la determinazione. Vorrebbe, questo sì, vedere un po' più di convinzione attorno a sé, soprattutto dalle forze politiche del centrodestra che, almeno a parole, si sono spese, in passato, in suo favore o, comunque, non in suo sfavore, ma tant'è. I tempi della politica sono molto diversi e lontani da quelli della gente comune.