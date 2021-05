Politica



Minacce e insulti in Comune ad Altopascio, insorge la Lega

lunedì, 10 maggio 2021, 17:36

Minacce e insulti nel comune di Altopascio. I consiglieri della Lega si dicono esterrefatti di fronte alle parole utilizzate dal capo di gabinetto.

“Eravamo al corrente da tempo di questa scabrosa situazione, ma non sapevamo che i fatti contestati fossero così gravi. Il personale del comune, soprattutto femminile, è stato brutalmente minacciato e intimidito sotto gli occhi del sindaco D’Ambrosio, la quale sbandiera diritti civili e di genere, ma dimostra che poi sono solo una facciata - incalza la Lega - Il silenzio è vergognoso. Non solo non è intervenuta, ma al momento non si è nemmeno espressa sull’avvenimento. Eppure il tempo di porsi paladina del decreto Zan e di professarsi dalla parte di Fedez lo ha trovato. Ai dipendenti e alle dipendenti del comune di Altopascio, vittime di tali inauditi soprusi va tutta la nostra solidarietà e vicinanza”.