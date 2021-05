Politica



Montemagni (Lega): “La scelta dell’hub vaccinale sia argomento della commissione speciale appena insediata"

martedì, 11 maggio 2021, 16:27

“Anche grazie un sopralluogo fatto a Campo di Marte pochi giorni fa, abbiamo riscontrato che a Lucca non vi sia un luogo adeguato, dedicato in via esclusiva alla vaccinazione dei cittadini afferma - e ciò testimonia, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’importanza di aver fortemente chiesto ed ottenuto una specifica Commissione Speciale sul tema, a livello regionale.”



“Infatti - prosegue il consigliere - il problema lucchese potrebbe riscontrarsi anche in altri luoghi e quindi pensiamo che sia utile verificare quanti siano e come siano stati suddivisi logisticamente gli Hub in Toscana.”



“Se le dosi paiono essere, ora, in numero sufficiente e gli approvigionamenti costanti - precisa l’esponente leghista - sarebbe davvero il colmo se non ci fossero, quindi, adeguati spazi per poter accogliere in modo funzionale chi deve sottoporsi all’agognata iniezione.”



“C’è, pertanto, il concreto rischio - sottolinea la rappresentante della Lega - che la già traballante campagna vaccinale possa subire ulteriori ed inaccettabili ritardi.”



“Insomma - conclude Elisa Montemagni - il caso riferito a Lucca potrebbe non essere isolato e l’organo ad hoc da noi voluto dovrà analizzare anche questo tipo di potenziali criticità.”